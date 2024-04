Gartner 全球全棧超融合報告發佈，SmartX 再獲推薦

香港2024年4月10日 /美通社/ -- 近日,國際市場分析機構 Gartner 發佈2024全球《全棧超融合軟件市場指南》:Market Guide for Full-Stack Hyperconverged Infrastructure Software(以下簡稱「市場指南」)。SmartX 憑借可提供全棧超融合軟件所需要的存儲、計算、網絡安全等組件,以及對虛擬化與容器的統一管理等能力,作為8家代表廠商之一入選報告。

隨著超融合進入生產成熟期,以及超融合軟件受歡迎程度的持續增加,Gartner 連續兩年以市場指南取代魔力象限報告,對 Nutanix、VMware、SmartX 等具備全棧超融合軟件能力的全球超融合廠商發展情況與軟件能力進行重新評估。

SmartX 曾入選 Gartner 2023全球《全棧超融合軟件市場指南》,在2024年報告中,除了關鍵行業應用承載能力,SmartX HCI 對容器與虛擬化的統一管理能力,以及對雲原生、AI 等場景的支持亦獲得 Gartner 關注。

Gartner 對 SmartX 的介紹如下:

SmartX 成立於2013年,以讓 IT 更簡單為願景,致力於提供現代化 IT 基礎設施解決方案。在將超融合作為構建現代化 IT 基礎設施的主要產品外,SmartX 也提供分佈式塊存儲和雲原生存儲解決方案。

SmartX HCI 主要服務於中國以及韓國等亞太地區客戶,廣泛應用於虛擬化、災備、遠程辦公與分支機構、邊緣和虛擬桌面、以及雲原生和 AI 等場景。此外,SmartX 超融合對金融行業關鍵虛擬化負載的支持力證了其可支持大多數業務應用。

通過集成 SMTX Kubernetes 服務,SmartX HCI 可以為虛擬化和容器工作負載提供統一的管理、網絡和存儲。除了提供基於 KVM 的原生虛擬化 ELF 外,SmartX 超融合還支持 VMware vSphere 以及用於 VDI 場景的 Citrix XenServer。SmartX 超融合按節點定價,通過永久許可模式和訂閱模式進行銷售。

SmartX 相關部分報告原文:

Founded in 2013 and headquartered in China, SmartX promotes its value proposition as simplifying IT infrastructure through modernization. Though the company offers distributed block storage and cloud-native storage solutions, it positions its SmartX HCI as an optimal path to achieving modernization.

The SmartX HCI installed base exists primarily in APAC countries such as China and Korea. SmartX HCI is targeted as a means to optimize virtualization, disaster recovery, remote-office, branch-office, edge and virtual desktop infrastructure (VDI) implementations, as well as cloud-native and AI infrastructure. SmartX's support for critical virtualized workloads in financial services provides supporting evidence that its HCI supports most business applications. With SMTX Kubernetes Service, SmartX HCI can provide unified management, network and storage for both virtualized and containerized workloads. Besides its own KVM-based hypervisor, SmartX HCI also supports VMware vSphere, along with Citrix XenServer for VDI use cases. SmartX HCI is priced per node and sold via a perpetual license model and subscription model.

關於 SmartX HCI

SmartX HCI 是志凌海納 SmartX 的超融合基礎設施產品組合,包含業內領先的全棧超融合軟件與一體機系列產品,以彈性、精簡的架構,一站式提供虛擬化、分佈式存儲、軟件定義網絡與安全、容器管理與服務、數據保護與容災等雲基礎架構核心組件,關鍵業務支撐能力經行業頭部客戶大規模驗證,可應用於生產雲、開發測試雲、桌面雲、災備雲和邊緣雲等各類場景,讓您以更低的初始投資,逐步、平穩實現雲化、國產化替代和容器化轉型目標。

截至目前,SmartX HCI 在交通銀行、國泰君安、富士康、中山一院、韓國 Cafe24 等1000+海內外行業客戶生產環境中廣泛部署,總部署規模近20000節點,單一最大部署規模超過1000節點,信創部署規模超過4000節點,在 IDC 超融合軟件市場份額統計中位列第一,並且是 Gartner 全球全棧超融合軟件推薦廠商之一,連續三年獲評 Gartner Peer Insights 亞太區客戶之選。

SOURCE SmartX Inc.