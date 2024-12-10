GATE Energy 獲得 Sparta 完工測試合約

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GATE Energy

11 12月, 2024, 05:43 CST

侯斯頓2024年12月11日 /美通社/ -- GATE Energy 很高興宣布，已獲 Shell Offshore, Inc. 的 Sparta 半潛水項目投產管理與執行合約。GATE Energy 憑着涵蓋業主工程、建築管理、全包式完工測試和初始啟動的能力，提供完整項目生命週期支援，確保項目從概念到完工測試成功。

GATE Energy 運作總裁 Mark Myhre 表示：「我們很榮幸透過 Sparta 項目，延長與 Shell 的長期合作夥伴關係。在過去幾年，GATE 根據此模式和利用自身的全球能力，已成功完成多個項目，當中包括 Vito 和 Whale。我們很期待建基於此基礎上，安全兼有效率地完成 Sparta 項目。全電動頂端壓縮科技代表海上作業可持續發展的重要一步，我們期待確保完工測試成功。」

GATE Energy 行政總裁 Lee Jordan 表示：「我們的美國和新加坡團隊期待再次與 Shell 合作，成功向全球能源市場提供業界領先低碳墨西哥灣深水項目。」

Sparta 的設計極類似 Vito 和 Whale 每天產出 100,000 桶的設計。GATE Energy 是 Vito 和 Whale 完工測試過程的關鍵，希望透過 Sparta 的完工測試，繼續與 Shell 保持密切關係。

該項目將會是 Shell 首個可複製項目中，採用全電動頂端壓縮設備，可大幅降低其自身運營的碳排放。

關於 GATE Energy

GATE Energy 是一間 100% 員工擁有的員工認股制度 (ESOP) 公司，為能源業提供可預測項目供應服務。他們透過使用參數預測模型、提供嚴格專案控制，並於專案設計階段，主動解決營運問題，而以無成本和安排井噴方式，安全地設計、建造、外判和啟動能源設施和資產。

如欲更多 GATE Energy 資料，請瀏覽 www.gate.energy

聯絡方式：Karthink Annadorai，風險總監[email protected]

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