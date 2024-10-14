Gate Ventures、Movement Labs、Boon Ventures推出2000萬美元基金以加速Web3創新發展

美國三藩市2024年10月14日 /美通社/ -- 專注於區塊鏈的全球風險投資公司Gate Ventures；領先的基於Move區塊鏈技術的公司Movement Labs；以及專注於新興科技創企投資的Boon Ventures，今日宣佈成立一個開創性的2000萬美元基金，旨在推動Web3領域的變革。這項策略聯盟將投資於前沿項目，並加速基於Move的區塊鏈技術的開發。

該基金將專注於四個關鍵領域：

1. 加速採用基於Move的區塊鏈解決方案

2. 提升去中心化網絡的安全性和性能

3. 支持連接Move和EVM生態系統的項目

4. 推動Web3基礎設施和應用的創新

「這個2000萬美元的基金標誌著我們在推動Web3生態系統前瞻性解決方案使命中的一個重要里程碑，」Gate Ventures的管理合夥人Kevin Yang說。「透過與Movement Labs和其他前瞻性項目合作，我們正在為去中心化技術的未來鋪路。」

Movement Labs的聯合創辦人Rushi Manche補充道：「這個2000萬美元的基金對Move生態系統來說是一次改變遊戲規則的機會。這是對我們在Movement Labs所建設的內容的強有力驗證。Move的安全性和可擴展性正在為Web3設定新的標準。這個基金將專門用於支持建設安全的去中心化金融、完全鏈上遊戲和消費者體驗的未來，以及去中心化實體基礎設施的努力。」

Boon Ventures的行政總裁Teerus Boon-Long說：「這是Web3領域向前邁出偉大旅程的開始。這不是針對短期目標，而是為去中心化社會的美好未來而努力。」

這項合作夥伴關係充分利用了每個實體的獨特優勢：

Gate Ventures擁有豐富的資源、全球網絡以及在Web3投資方面的深厚經驗，使其能夠實現策略夥伴關係和增長機會。

Movement Labs在基於Move的區塊鏈技術、基礎設施和生態系統建設方面提供深厚的專業知識。

Boon Ventures擁有輝煌的往績，透過資金、指導和策略指導來賦能多個行業的創新初創企業。

為了幫助實現其目標，該基金將實施幾項關鍵舉措：

舉辦全球黑客馬拉松（Hackathon），以刺激基於Move的技術創新並吸引頂尖人才。

建立一個導師計劃，將行業資深人士與有前景的Web3初創企業聯繫起來，以提供指導和專業知識。

創建一個研究資助計劃，以推進區塊鏈互操作性解決方案，促進跨生態系統的合作。

舉辦季度思想領導峰會，以解決Web3領域中的緊迫挑戰並推動集體進步。

隨著該基金部署其2000萬美元，合作夥伴致力於促進創新並推動Web3領域的發展。他們將提供有關投資、合作和將定義Web3、區塊鏈和去中心化應用未來的前沿技術的更新。

關於Gate Ventures

Gate Ventures是Gate.io的風險投資部門，Gate.io是全球最大、最受信任的加密貨幣交易所之一，專注於區塊鏈技術和數碼資產的早期投資。我們的使命是推動創新並促進全球區塊鏈生態系統的增長。透過與全球行業領袖合作，我們支持那些具有改變社會和金融互動潛力的前瞻性團隊和初創企業。作為長期投資者，我們致力於為投資組合公司提供全面支持，從產品開發和營運擴展到全球擴張。在X上關注Gate Ventures，以獲取最新資訊。

關於Movement Labs

Movement Labs負責開發Movement Network，一個基於Move的模組化區塊鏈生態系統。該公司正在為以太坊創建首個基於Move的虛擬機L2（Move Virtual Machine L2），並開發開源工具以促進Move在各區塊鏈上的採用。其平台使開發人員能夠輕鬆啟動高性能的Move VM匯總，連接Move和EVM生態系統。在3800萬美元的A輪融資支持下，Movement Labs正在推進基於Move的技術和Web3中的區塊鏈互操作性。在X和Discord上關注Movement Labs以獲取最新資訊。Movement Labs的使命是創建一個全球性的Move建設者社區，攜手提升去中心化網絡的安全性、性能和用戶體驗。

關於Boon Ventures

Boon Ventures是一家於2015年從泰國歷史悠久的Boon-Long家族中分拆出來的單一家族辦公室。自那時以來，Boon Ventures一直作為Boon-Long家族的替代投資和顧問部門。Boon Ventures是一家獨立、快速運作的組織，在泰國和全球擁有強大的網絡和夥伴關係，致力於促進創新變革、長期增長和可持續價值。

免責聲明：本新聞稿中提供的信息並不是投資邀請，也不應被視為投資建議、財務建議或交易建議。強烈建議您在投資或交易加密貨幣和證券之前進行盡職調查，包括諮詢專業財務顧問。

SOURCE Movement Labs