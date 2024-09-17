Gates Foundation 報告呼籲透過針對性的全球衛生支出，拯救數百萬兒童免受營養不良和疾病

最新模型顯示，若不立即採取改善衛生、刺激經濟增長的行動，到 2050 年，將會有 4,000 萬兒童因氣候變化而遭受飢餓的最嚴重影響

西雅圖2024年9月17日 /美通社/ -- 比爾及梅琳達•蓋茲基金會今天發佈的第八份《Goalkeepers》報告，呼籲全球領導人面對全球氣候危機採取行動增加對全球衛生，尤其是兒童健康與營養的投入。

《Goalkeepers》報告的「滋養暖化世界」項目指出，若全球對氣候變遷不採取立即且有效的行動，預估在 2024 年至 2050 年間，將有 4,000 萬名兒童因氣候變遷而面臨生命威脅，同時，另有 2,800 萬名兒童將遭受營養不良的困境。透過擴大現行的應對措施，我們不僅能有效預防上述問題，還能提升社會對於氣候變化的韌性，並帶動亟需的經濟發展。

據世界衛生組織估計，在 2023 年，有 1.48 億名兒童經歷過發育遲緩，這種情況導致兒童在精神或身體上無法充分發揮潛力，而有 4,500 萬名兒童遭受營養不良，導致他們身體變弱和瘦弱，讓他們面臨發育延遲和死亡的風險更大。這些是最嚴重和不可逆的慢性及急性營養不良。

與此同時，隨著全球挑戰加劇，對非洲的外援總投入也在下降。2010 年，非洲國家佔 40% 的外國援助。儘管撒哈拉以南非洲地區的兒童死亡率居佔全球的半數以上，但這一數字現在已降至僅 25%，創下 20 年新低。此趨勢若持續下去，將導致數以億計的兒童死亡或遭受可預防疾病的折磨，嚴重危及全球在 2000 年至 2020 年期間推動非洲地區衛生發展的努力。

「今日的世界所面臨的挑戰之多，是我自成年以來前所未見：通脹、債務、新戰爭。不幸的是，援助無法跟上這些需求，尤其是在最需要的地方，」報告作者兼比爾及梅琳達•蓋茲基金會聯席主席 Bill Gates 寫道，「我認為，即便在當今競爭激烈的國際環境中，各國政府財政壓力巨大，我們仍有能力為全球衛生事業開闢新的局面。」

根據 Gates 的說法，營養不良是「世界上最嚴重的兒童健康危機」，氣候變化只是使其惡化。面對這一危機，Gates 呼籲維持穩定的衛生投入；立即采取行動，藉助 Child Nutrition Fund（統籌營養捐贈的新設慈善平台）的支持，應對日益嚴峻的兒童營養不良威脅；同時政府應當為每年保障數百萬兒童的成熟機構提供充裕的資金支持。這些機構包括疫苗聯盟 Gavi（定於 2025 年進行下一輪補充性融資）和對抗艾滋病、肺結核和瘧疾全球基金（亦預期在明年補充資金）。

Gates 寫道：「透過這三項措施的實施，我們不僅有望引領全球健康事業邁向嶄新階段，拯救數百萬人的生命，更能向世界證明，人類在面對重大挑戰時，能夠團結一致，共同尋求解決方案。」

報告深入探討了營養不良所引發的嚴峻經濟問題，並據此提出了幫助緩解這些問題的方案。世界銀行的最新研究指出，營養不良每年造成全球生產力損失高達 3 萬億美元，這是由於營養不良對個體的身體機能和認知能力產生了深遠的影響。在低收入國家，該損失佔國內生產總值的比例介於 3% 到 16%（或以上）之間，相當於每年持續 2008 年全球經濟衰退的水平。

現有經實證的工具

「應對氣候變化影響作的最佳方法是營養投資......營養不良使人類想要邁出的每一步都變得更沉重、更難」，Gates 寫道，「但反之亦然。如果我們解決營養不良，其他問題也將迎刃而解。我們解決極端貧窮。疫苗要更有效。瘧疾和肺炎等高風險疾病的致死率也會大幅降低。」

報告深入探討了現有經實證有效的工具，旨在改善營養狀況，提升人們抵禦氣候變化所引發的各種挑戰的能力，並最終實現降低兒童死亡率的目標。這些工具包括：

新興的農業技術有望將牛奶產量提升至現有的兩至三倍，並確保牛奶產品更加安全。該技術到 2050 年將可預防數百萬發育遲緩病例。 模型顯示，到 2050 年，在印度、埃塞俄比亞、肯尼亞、尼日利亞和坦桑尼亞，這些技術可以預防 1.09 億兒童發育遲緩。





食品強化，尤其是透過向食水中添加鹽和湯塊等載體來強化關鍵營養素，可有效降低貧血患病率，預防神經管缺陷。 埃塞俄比亞所採用的碘和葉酸強化鹽的新製程，預估能有效降低 4% 的貧血發生率，同時能顯著減少高達 75% 因神經管缺陷所導致的死亡和難產案例。 尼日利亞透過在湯塊中添加鐵、葉酸、鋅和維生素 B12 等多種營養素，能降低高達 1,660 萬例貧血，同時能有效減少因神經管缺陷所致的死亡人數（約 11,000 人）。





透過提供高品質產前維生素予孕婦，可望在 2040 年大幅降低死亡率，挽救近 50 萬人的生命，同時改善 2,500 萬名嬰兒的出生情況。 在所有中低收入國家，使用多種微量營養補充劑 (MMS)，整個孕期的費用只需 2.60 美元。



該報告還強調了對微生物群的新研究充滿前景，可幫助了解微生物群如何改善人們的健康。研究表明，更好的腸道健康可以幫助孩子吸收營養素，發展強健的免疫系統，並按照預期發育成長。Gates 寫道，更深入了解腸道健康機制，將為全球營養健康領域帶來革命性的變化，有望可改善全球營養不良的問題，亦可有效應對富裕國家日益嚴重的營養過剩問題。

今年的報告還收錄了來自營養不良危機前線的農民和專家的文章，他們解釋了這些工具對他們社區的影響，包括印度阿斯塔蘭加的奶農 Sushama Das；肯尼亞梅利恩內的奶農 Coletta Kemboi；尼日利亞衛生和社會福利部營養總監兼大型營養湯塊普及計劃負責人 Ladidi Bako-Aiyegbusi；盧旺達衛生部長及那推動所有盧旺達婦女可獲得 MMS 的負責人 Sabin Nsanzimana 博士；和聯合國兒童基金會兒童營養和發展總監 Víctor Aguayo 博士。在此處閱讀他們的評論和完整的新聞稿：https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2024/09/child-malnutrition-prevention-funding。

關於比爾及梅琳達•蓋茲基金會

在「每一個生命均具有同等價值」的信念指導下，比爾及梅琳達•蓋茲基金會致力於幫助所有人過上健康，高質量的生活。基金會主要幫助發展中國家的人民，改善他們的健康，助其擺脫飢餓和極端貧窮。同時，基金會亦確保全美人民，特別是資源最為有限的人，都能獲得機會，在學校和生活中取得成功。基金會總部位於華盛頓西雅圖，由行政總裁 Mark Suzman 領導，並由擔任聯席主席的 Bill Gates 和 Melinda French Gates 及受托人委員會提供指導。

關於 Goalkeepers

Goalkeepers 是基金會為加速實現可持續發展目標（全球目標）而發起的運動。透過年度報告分享全球目標背後的故事和數據，Gates Foundation 旨在激勵新一代的「Goalkeepers」，提高他們對全球進展的認識，促使他們領導人承擔責任，並共同努力實現全球目標。

關於全球目標 (Global Goals)

2015 年 9 月 25 日，在聯合國紐約總部，193 名世界領導人致力於達成 17 個可持續發展目標 （全球目標）。此系列目標雄心勃勃，旨在於 2030 年前實現三項非凡成就：消除貧困，對抗不平等和不公，並解決氣候變遷問題。

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SOURCE Gates Foundation