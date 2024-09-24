Gates Foundation 於 「Goalkeepers 2024：Recipe for Progress」 盛會上嘉獎兒童健康與營養領域的傑出貢獻者

獲獎者 包括巴西總統 Lula 和 10 位致力於改善社區的健康和營養領袖

紐約2024年9月24日 /美通社/ -- Bill & Melinda Gates Foundation（比爾及梅琳達•蓋茲基金會）於「 Goalkeepers 2024：Recipe for Progress」盛會上，表彰了一群傑出的領袖。他們致力推動聯合國可持續發展目標，並在氣候變遷日益嚴峻的全球環境下，為提升人類健康與營養水平提供解決方案。

年度活動在聯合國大會週期間舉行，由名嘴和主播 Janet Mbugua 主持。本次活動匯聚了來自各界的傑出人士，共同探討確保全球營養均衡的議題。嘉賓包括：歌手、詞曲作者和作曲家 Jon Batiste；Every Mother Counts 創始人兼主席 Christy Turlington Burns；Bill & Melinda Gates Foundation 聯合主席 Bill Gates；聯合國兒童基金會 (UNICEF) 兒童營養和發展融資高級顧問 Saul Guerrero Oteyza；尼日利亞衛生和社會福利協調部長 Muhammad Ali Pate；以及獲獎名廚兼慈善家 Marcus Samuelsson。CBS Mornings Plus 聯席主持 Adriana Diaz 和 Bloomberg Television 主播 Francine Lacqua 將擔任分會主持。這些嘉賓的參與，為活動增添了更多亮點。

Bill & Melinda Gates Foundation（比爾及梅琳達•蓋茲基金會）行政總裁 Mark Suzman 表示：「Goalkeepers 旨在將全球變革者組成的社區聚集在一起，他們致力於推動可持續發展目標，激勵著彼此繼續取得進步。今年，我們專注於超過 4 億名沒有獲得成長和發育所需營養的兒童。氣候變遷讓問題變得更棘手，但我們還是有機會取得進展。透過擴闊現有工具的應用範圍，加大對潛力研究的投入，並積極支持我們今日表彰的傑出領袖，我們有望確保所有兒童都能充分發展潛能，同時增強全球面對氣候變遷的韌性。」

據世界衛生組織估計，在 2023 年，有 1.48 億名兒童經歷過發育遲緩，這種情況導致兒童在精神或身體上無法充分發揮潛力，而有 4,500 萬名兒童遭受營養不良，導致他們身體變弱和瘦弱，讓他們面臨發育延遲和死亡的風險更大。這些是最嚴重和不可逆的慢性及急性營養不良。

本次活動緊接著基金會上週發佈的第八屆年度 Goalkeepers 報告——《A Race to Nourish a Warming World》而舉行。報告指出，若全球未能立即採取行動應對氣候變遷，預計 2024 年至 2050 年間，將有額外的 4,000 萬兒童遭受營養不良之苦，另有 2,800 萬兒童的營養不良狀況將進一步惡化。報告重點闡述了一系列行之有效的工具，這些工具有助於緩解營養不良問題，提升人們面對氣候變遷極端影響的韌性，並進一步降低兒童死亡率。報告呼籲各方重新審視並加強對全球衛生事業的投入，特別是對全球疫苗聯盟 (Gavi)、全球基金和兒童營養基金等機構的資金支持。

全球 Goalkeepers 頒獎典禮

2024 年全球 Goalkeeper Award 授予巴西總統 Luiz Inácio Lula da Silva，以表彰其在推動全球可持續發展目標方面所作出的傑出貢獻。在第一任期，Lula 總統推出了 Bolsa Familia——一項強大的反貧和社會共融計劃，幫助數百萬人擺脫貧困，並在未來三十年中將該國的營養不良率從 37% 降低至 7%。Lula 總統以國內成果為基礎，透過巴西 G20 總統簽署倡議，支持全球緩解飢餓與貧窮聯盟 (Global Alliance on Hunger and Poverty)。該計劃包括經過驗證的基於實證的策略，以改善糧食安全，增強健康，減少貧窮和推動社會公平。

活動亦表彰了來自世界各地的專家、創新者、倡導者和領導者等 10 名 Goalkeepers Champions 得獎者，他們致力於推動全球營養發展，當中包括：孟加拉的 Tahmeed Ahmed 博士、尼日利亞的 Ladidi Bako-Aiyegbusi、埃塞俄比亞的 Beza Beshah Haile、巴基斯坦 Zahra Hoodbhoy 博士、美國 Nancy Krebs 博士、肯尼亞 Jemimah Njuki 博士、盧旺達的 Sabin Nsanzimana 博士、巴西的 Lilian dos Santos Rahal、英國 Bhavani Shankar、印度的 Ratan Tata。請在此處閱讀得獎者的履歷和完整新聞稿。請在此處查詢得獎者的履歷和完整新聞稿。

活動的照片可於此處找到。

2024 Goalkeepers 報告全文可於此處找到：https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2024-report/

其他 Goalkeepers 資料可於此處找到：

Goalkeepers 2024 報告資料

Goalkeepers 2024 影音資料

Goalkeepers 2024 相片

傳媒聯絡：[email protected]

關於 Bill & Melinda Gates Foundation（比爾及梅琳達•蓋茲基金會）

在「每一個生命均具有同等價值」的信念指導下，比爾及梅琳達•蓋茲基金會致力於幫助所有人過上健康，高質量的生活。基金會主要幫助發展中國家的人民，改善他們的健康，助其擺脫飢餓和極端貧窮。同時，基金會亦確保全美人民，特別是資源最為有限的人，都能獲得機會，在學校和生活中取得成功。基金會總部位於華盛頓西雅圖，由行政總裁 Mark Suzman 領導，並由擔任聯席主席的 Bill Gates 和 Melinda French Gates 及受託人委員會提供指導。

關於 Goalkeepers

Goalkeepers 是基金會為加速實現可持續發展目標（全球目標）而發起的運動。透過年度報告分享全球目標背後的故事和數據，Bill & Melinda Gates Foundation（比爾及梅琳達•蓋茲基金會）希望激發新一代領導者，提高對進步的意識，使其領導人擔責，並推動實現全球目標的行動。

關於全球目標 (Global Goals)

2015 年 9 月 25 日，在聯合國紐約總部，193 名世界領導人致力於達成 17 個可持續發展目標（全球目標）。此系列目標雄心勃勃，旨在於 2030 年前實現三項非凡成就：消除貧困，對抗不平等和不公，並解決氣候變遷問題。

SOURCE Gates Foundation