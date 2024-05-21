Gaw NP Industrial慶祝GNP Dong Van III - 工業中心落成典禮

21 5月, 2024, 15:59 CST
越南府裡2024年5月21日 /美通社/ -- 5月15日（週三），為慶祝越南河南GNP Dong Van III工業中心順利竣工，舉行了盛大的慶典儀式。在這個重要時刻，Gaw NP Industrial與日本領先的回轉支承供應商DOHI KENMA Corporation簽署了諒解備忘錄。
GNP Dong Van III - 工業中心占地約16萬平方米，提供先進的現成設施供租賃，可以滿足在「中國加一」策略推動下，日益增長的生產設施和多樣化需求。現成廠房面積2500平方米起步，倉庫面積9000平方米以上，可滿足不同的業務需求。
該項目地理位置優越，位於越南河南省Dong Van III配套工業園區內，毗鄰1A國道，位於Cau Gie Ninh Binh高速公路以東。GNP Dong Van III距河內中央商務區只有45分鐘車程，距內排國際機場大約80分鐘車程，距Hai Phong海港僅僅120分鐘車程，是企業在越南佈局和加快業務發展的理想地點。
Gaw NP Capital總經理Vo Sy Nhan先生在活動上強調，GNP Dong Van III工業中心的落成標誌著公司在越南發展歷程中的一個重要里程碑。「Gaw NP Industrial堅定不移地致力於戰略性地擴大在工業房地產領域的投資組合。這包括在謹慎重組成熟營運資產的同時，有選擇地尋找機會」。
GNP Dong Van III的日本主要租戶DOHI KENMA Corporation也出席了落成典禮。該投資商選擇GNP Dong Van III - 工業中心作為其在越南成立公司的地點，是對Gaw NP Industrial的信任。
關於Gaw NP Industrial
Gaw NP Industrial是由Gaw NP Capital（Gaw Capital Partners與NP Capital的合資企業）開發的著名專案。Gaw NP Industrial為現代倉儲和工廠空間提供一站式解決方案，服務於電子商務、供應鏈和製造業。憑藉全球專業知識和本地技術訣竅，其在越南的優質工業專案組合包括：現成廠房/倉庫、定制設施，以及物流中心，可以滿足不同的業務需求。
SOURCE Gaw NP Industrial
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