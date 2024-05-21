Gaw NP Industrial慶祝GNP Dong Van III - 工業中心落成典禮

該項目地理位置優越，位於越南河南省Dong Van III配套工業園區內，毗鄰1A國道，位於Cau Gie Ninh Binh高速公路以東。GNP Dong Van III距河內中央商務區只有45分鐘車程，距內排國際機場大約80分鐘車程，距Hai Phong海港僅僅120分鐘車程，是企業在越南佈局和加快業務發展的理想地點。

Gaw NP Capital總經理Vo Sy Nhan先生在活動上強調，GNP Dong Van III工業中心的落成標誌著公司在越南發展歷程中的一個重要里程碑。「Gaw NP Industrial堅定不移地致力於戰略性地擴大在工業房地產領域的投資組合。這包括在謹慎重組成熟營運資產的同時，有選擇地尋找機會」。

GNP Dong Van III的日本主要租戶DOHI KENMA Corporation也出席了落成典禮。該投資商選擇GNP Dong Van III - 工業中心作為其在越南成立公司的地點，是對Gaw NP Industrial的信任。

關於Gaw NP Industrial

Gaw NP Industrial是由Gaw NP Capital（Gaw Capital Partners與NP Capital的合資企業）開發的著名專案。Gaw NP Industrial為現代倉儲和工廠空間提供一站式解決方案，服務於電子商務、供應鏈和製造業。憑藉全球專業知識和本地技術訣竅，其在越南的優質工業專案組合包括：現成廠房/倉庫、定制設施，以及物流中心，可以滿足不同的業務需求。

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