GCash在菲律賓及其他地區引領數字普惠金融20周年

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GCash

09 10月, 2024, 23:52 CST

菲律賓頂級金融超級應用程序創造歷史，成為菲律賓唯一估值50億美元的獨角獸企業

菲律賓馬尼拉2024年10月9日 /美通社/ -- 秉承讓金融服務惠及大眾的使命，菲律賓領先的金融應用GCash迎來了其致力於數字普惠金融20周年的裡程碑。作為菲律賓首個估值超過50億美元的獨角獸企業，這一成就彰顯了GCash的全球影響力及其在賦能菲律賓乃至世界各地用戶方面的作用。

通過不斷提供創新、便捷的金融解決方案，GCash成為全球少數幾家在金融方面可持續發展的金融科技公司之一，致力於彌合服務不足社區的金融鴻溝。

ENABLING FILIPINOS TO THRIVE EVERY DAY. GCash empowers micro, small and medium businesses like wet market vendors by providing them with digital financial tools that enable them to earn more, grow their business, and leverage opportunities to make money work for them. (PRNewsfoto/GCash)
ENABLING FILIPINOS TO THRIVE EVERY DAY. GCash empowers micro, small and medium businesses like wet market vendors by providing them with digital financial tools that enable them to earn more, grow their business, and leverage opportunities to make money work for them. (PRNewsfoto/GCash)

來自菲律賓最大、最多元化的企業集團之一Ayala Corporation和日本領先的金融機構Mitsubishi UFJ Financial Group（簡稱「MUFG」）的重要投資，使GCash的估值從2021年的20億美元增長了一倍多。在最近的一輪融資中，Ayala和MUFG分別增持了GCash母公司Mynt 8%的股份，進一步鞏固了GCash作為東南亞普惠金融開拓者的地位。

GCash總裁兼首席執行官Martha Sazon表示：「過去20年來，我們在為更多菲律賓人提供金融服務方面取得了長足進步。現在，我們希望更進一步，成為他們的合作伙伴，幫助他們實現金融健康和福祉。在菲律賓中央銀行和聯合國關於數字金融普惠願景的鼓舞下，我們將不斷創新，幫助菲律賓人每天茁壯成長，未雨綢繆，為將來做好准備。」

重新定義金融服務獲取途徑

自成立以來，GCash一直將技術創新如何幫助促進金融普惠作為優先事項。疫情發生前，只有29%的人擁有銀行賬戶，不到1%的人有投資渠道，而持有信用卡的人口比例也僅為2%。鑒於仍有47%的人沒有銀行賬戶，GCash利用數字工具大大拓寬了數字金融服務的使用范圍。除基本交易外，這款超級金融應用還提供創新的應用內信貸服務和實惠的貸款產品，如GCredit、GLoan和GGives，並已向540萬唯一借款人發放貸款1550億菲律賓比索，其中包括得不到充分服務的群體。

在財富管理和保險方面，GFunds已擁有660萬用戶，每4筆UITF交易中就有3筆是GFunds處理的。同時，GStocks擁有682,000名用戶，占菲律賓證券交易所（PSE）賬戶的五分之一，而GInsure則為780萬菲律賓人提供了保護，售出了2800萬份保單，使投資產品和金融保障更加普惠，更能滿足菲律賓人的需求。

菲律賓及全球范圍內的金融賦能

GCash的影響力遠遠超出了菲律賓本土，鞏固了其在金融科技領域的全球領先地位。通過國際匯款服務GCash Overseas和Global Pay，GCash滿足了數百萬海外菲律賓工人的需求，提供了無縫的跨境金融服務。GCash Overseas使得身處海外的菲律賓人能夠使用自己的國際手機號碼開設GCash賬戶，並從16個國家和地區向國內匯款、支付賬單等。與此同時，Global Pay則讓菲律賓人能夠在全球47個國家的300多萬家商戶中，使用GCash應用進行支付。這一全球擴張也使得GCash成為阿聯酋使用率第二高的金融應用程序，凸顯了其全球影響力。

GCash的服務不僅增加了賬戶數量，還重新定義了普惠金融的人口統計。事實上，90%的GCash用戶來自低收入階層，57%是女性，74%居住在大馬尼拉以外地區。這種包容性證明，GCash致力於成為「數字普惠金融的倡導者」，幫助菲律賓人無論身處何地，都能在日常生活中茁壯成長。

為所有人打造可持續且普惠的未來

除了金融普惠之外，GCash還致力於環境和社會可持續發展，是全球少數能夠實現金融可持續性的金融科技公司之一。通過GForest倡議，GCash已經動員1700萬用戶種植了280多萬棵樹，減少了13.8萬噸的碳排放。這項植樹造林行動不僅有助於環境保護，還為8600多名農民提供了生計。

通過不斷發展和擴大產品服務范圍，GCash正穩步鞏固其在全球金融科技領域的領先地位，推動變革性的發展，這不僅有助於菲律賓人日常生活的繁榮，還提升了菲律賓以外更廣泛的金融生態系統的效能。

關於GCash

GCash是菲律賓首屈一指的金融超級應用和最大的無現金生態系統。通過GCash應用，用戶可以輕松購買預付話費；通過合作伙伴票據公司在全國范圍內支付賬單；在菲律賓任何地方發送和接收匯款，甚至匯款到其他銀行賬戶；在600萬個合作商戶和社交平台賣家購物；還可以享受儲蓄、信貸、貸款、保險、投資等多種金融服務，所有這些操作都可以在用戶的智能手機上便捷完成。GCash的移動錢包業務由G-Xchange, Inc. (GXI)運營，GXI是菲律賓首家也是唯一一家估值達到50億美元的獨角獸企業Mynt的全資子公司。

GCash堅定支持聯合國可持續發展目標(SDG)，特別是聯合國第5、第8、第10和第13個可持續發展目標，分別聚焦於安全與保障、金融普惠、多樣性、公平與包容，以及采取緊急行動應對氣候變化及其影響。

SOURCE GCash

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