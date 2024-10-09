GCash在菲律賓及其他地區引領數字普惠金融20周年

來自菲律賓最大、最多元化的企業集團之一Ayala Corporation和日本領先的金融機構Mitsubishi UFJ Financial Group（簡稱「MUFG」）的重要投資，使GCash的估值從2021年的20億美元增長了一倍多。在最近的一輪融資中，Ayala和MUFG分別增持了GCash母公司Mynt 8%的股份，進一步鞏固了GCash作為東南亞普惠金融開拓者的地位。

GCash總裁兼首席執行官Martha Sazon表示：「過去20年來，我們在為更多菲律賓人提供金融服務方面取得了長足進步。現在，我們希望更進一步，成為他們的合作伙伴，幫助他們實現金融健康和福祉。在菲律賓中央銀行和聯合國關於數字金融普惠願景的鼓舞下，我們將不斷創新，幫助菲律賓人每天茁壯成長，未雨綢繆，為將來做好准備。」

重新定義金融服務獲取途徑

自成立以來，GCash一直將技術創新如何幫助促進金融普惠作為優先事項。疫情發生前，只有29%的人擁有銀行賬戶，不到1%的人有投資渠道，而持有信用卡的人口比例也僅為2%。鑒於仍有47%的人沒有銀行賬戶，GCash利用數字工具大大拓寬了數字金融服務的使用范圍。除基本交易外，這款超級金融應用還提供創新的應用內信貸服務和實惠的貸款產品，如GCredit、GLoan和GGives，並已向540萬唯一借款人發放貸款1550億菲律賓比索，其中包括得不到充分服務的群體。

在財富管理和保險方面，GFunds已擁有660萬用戶，每4筆UITF交易中就有3筆是GFunds處理的。同時，GStocks擁有682,000名用戶，占菲律賓證券交易所（PSE）賬戶的五分之一，而GInsure則為780萬菲律賓人提供了保護，售出了2800萬份保單，使投資產品和金融保障更加普惠，更能滿足菲律賓人的需求。

菲律賓及全球范圍內的金融賦能

GCash的影響力遠遠超出了菲律賓本土，鞏固了其在金融科技領域的全球領先地位。通過國際匯款服務GCash Overseas和Global Pay，GCash滿足了數百萬海外菲律賓工人的需求，提供了無縫的跨境金融服務。GCash Overseas使得身處海外的菲律賓人能夠使用自己的國際手機號碼開設GCash賬戶，並從16個國家和地區向國內匯款、支付賬單等。與此同時，Global Pay則讓菲律賓人能夠在全球47個國家的300多萬家商戶中，使用GCash應用進行支付。這一全球擴張也使得GCash成為阿聯酋使用率第二高的金融應用程序，凸顯了其全球影響力。

GCash的服務不僅增加了賬戶數量，還重新定義了普惠金融的人口統計。事實上，90%的GCash用戶來自低收入階層，57%是女性，74%居住在大馬尼拉以外地區。這種包容性證明，GCash致力於成為「數字普惠金融的倡導者」，幫助菲律賓人無論身處何地，都能在日常生活中茁壯成長。

為所有人打造可持續且普惠的未來

除了金融普惠之外，GCash還致力於環境和社會可持續發展，是全球少數能夠實現金融可持續性的金融科技公司之一。通過GForest倡議，GCash已經動員1700萬用戶種植了280多萬棵樹，減少了13.8萬噸的碳排放。這項植樹造林行動不僅有助於環境保護，還為8600多名農民提供了生計。

通過不斷發展和擴大產品服務范圍，GCash正穩步鞏固其在全球金融科技領域的領先地位，推動變革性的發展，這不僅有助於菲律賓人日常生活的繁榮，還提升了菲律賓以外更廣泛的金融生態系統的效能。

關於GCash

GCash是菲律賓首屈一指的金融超級應用和最大的無現金生態系統。通過GCash應用，用戶可以輕松購買預付話費；通過合作伙伴票據公司在全國范圍內支付賬單；在菲律賓任何地方發送和接收匯款，甚至匯款到其他銀行賬戶；在600萬個合作商戶和社交平台賣家購物；還可以享受儲蓄、信貸、貸款、保險、投資等多種金融服務，所有這些操作都可以在用戶的智能手機上便捷完成。GCash的移動錢包業務由G-Xchange, Inc. (GXI)運營，GXI是菲律賓首家也是唯一一家估值達到50億美元的獨角獸企業Mynt的全資子公司。

GCash堅定支持聯合國可持續發展目標(SDG)，特別是聯合國第5、第8、第10和第13個可持續發展目標，分別聚焦於安全與保障、金融普惠、多樣性、公平與包容，以及采取緊急行動應對氣候變化及其影響。

SOURCE GCash