集信國控成功於香港交易所GEM掛牌上市

香港2024年9月6日 /美通社/ -- 廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司（以下簡稱「集信國控」，股票代碼：8629.HK）於2024年9月6日正式登陸香港交易所GEM。集信國控本次上市共发行10,179,000股H股，每股定價9.9港元，总募集金额约一亿港幣。

此次股份發行公開發售占10%，配售占90%。根據初步招股結果，公開發售部分受投資者熱捧。集信國控已接獲2,480份有效申請，認購總數達14,590,000股，相當於公開發售部份初步可供認購股份數約14.33倍，一手中簽率僅10.06%。配售部分，已認購股份總數為配售初步提呈股份總數的1.03倍。

據悉，本次募集的資金將作以下用途：約37.4%的募資將用於擴展檢驗檢測服務領域，推動公司服務的多元化；約27.7%將用於鞏固公司在廣東省茂名地區的地位及拓展業務範圍至粵西的三線至五線城市；約27.5%將用於擴充工程檢測服務，以增強公司的市場競爭力；約5.5%將用於升級企業資源計劃（ERP）系統，提升業務操作效率；約1.9%將用於一般營運資金，支持公司的日常運營和發展需求。

憑藉20餘年的經驗和技術積累，集信國控已是廣東茂名地區的行業領導者之一。在香港交易所的成功上市，標誌著集信國控完成了踏入資本市場的重要一步，是企業發展史上的重要里程碑。未来，集信国控在穩固現有市場的領軍地位的同時，將持續提升核心競爭力，計劃在年內進一步拓展食品及農業相關檢測資質，以展現集信國控的專業實力和服務品質，開啟新篇。

SOURCE 廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司