GEM新股集信國控5252港元入場，股東可期每年20%稅後利潤分紅

香港2024年8月28日 /美通社/ -- 廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司（以下簡稱「集信國控」）（8629.HK）於2024年8月26日起開始股份發售1017.9萬股，招股價每股介乎8.6港元至10.4港元，按發售價中位數9.5港元計，總集資金額預計96.7百萬港元。一手500股計，入場費為5252.44港元，招股期截至9月3日，預期9月6日於港交所GEM板掛牌。

招股書透露，本次募集資金將主要用於四個方面：首先，約37.4%的資金將用於擴展檢測服務領域，以實現服務多元化；其次，約27.7%的資金用於鞏固現有市場並擴展市場範圍，提升市場佔有率；第三，約27.5%的資金用於擴充建設工程檢測服務，增強公司競爭力；最後，約5.5%的資金將用於升級ERP系統，以支持未來的長期發展，剩餘的1.9%的資金將用於一般營運支出，支持公司的日常運營和發展需求。

成立於2000年的集信國控，總部位於中國廣東省茂名市，是一家建設工程檢測檢驗服務提供商。公司專注於提供地基基礎、基礎設施及公共道路、建築材料以及建築結構的檢測服務，提供邊坡監測及基坑監測等技術服務，並且自2024年5月起提供食品檢測服務。截至2024年8月，公司已經獲得由廣東省市場監督管理局批准的39個建築工程、產品及材料檢測、環境檢測、食品檢測及農業相關檢測服務類別的資質。

據灼識諮詢報告，集信國控在建設工程檢測領域的技術和服務水平處於粵西地區前列。2023年，公司之淨利潤為人民幣1,325萬元，公司毛利率高達71.8%，淨利率為31.9%，同期收入同比增長了107.9%；2024年六個月，公司之淨利潤為人民幣734萬元，整體毛利率達70.8%，淨利率達32.2%，同時期收入實現同比增長39.8%。根據招股書所披露之股息政策，集信國控擬在維持公司營運資金健康的前提下，整體原則上每年會向股東分派股息，擬派股息比率將不低於當年稅後可分派利潤的20%。

SOURCE 廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司