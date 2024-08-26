集信國控宣佈於港交所GEM上市計劃，每股發售價8.6 - 10.4港元

香港2024年8月26日 /美通社/ -- 廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司（以下簡稱「集信國控」）（8629.HK）於8月26日發佈公告，公司擬發售10,179,000股H股，其中公開發售佔10%，配售佔90%，另有不多於15%發售量調整權。每股招股價為8.6 – 10.4港元。公司正在招股中，預計於2024年9月6日開始在港交所GEM買賣。

招股書顯示，集信國控此次IPO募資金額計劃用途主要是：約37.4%用於擴展檢驗檢測服務領域，以促進公司檢驗檢測服務多元化；約27.7%用於鞏固現有市場及拓展市場範圍，以加強現有市場佔有率；約27.5%用於擴充工程檢測服務，以保障公司競爭力；約5.5%用於升級ERP系統，以支持未來長遠發展；約1.9%用於一般營運資金用途。

集信國控是廣東茂名獨立檢測檢驗行業領軍企業之一，始終專注於為建築和基礎設施項目提供全方位的檢測檢驗服務。深耕20餘年的集信國控現已在建設工程檢測檢驗領域擁有廣泛的業務覆蓋和深厚的技術積累。根據灼識諮詢報告，在行業內處領先地位，於茂名獨立建設工程檢測檢驗公司中排名第二。集信國控表示，憑藉全面的服務範圍、精深的服務技術和豐富的服務經驗，公司將提供可靠、準確的檢測檢驗服務，並使收入來源趨於多元化。

發展至今，集信國控現有員工過半數為中國合資格工程師，合計持有由相關協會頒發並審批的檢測資質179項。截至2024年8月，集信國控已經成功獲得了廣東省市場監督管理局批准的39個建築工程、產品及材料檢測、環境檢測、食品檢測及農業相關檢測服務類別的資質，覆蓋了逾2700個參數的檢測服務。在此基礎上，集信國控在技術方面不斷創新，2020年成功研發檢測信息智能管理系統V1.0，獲得了國家版權局頒發的計算機軟件著作權登記證書，在業務操作層面實現了台賬的實時、實地和零誤差管理。

業績方面，招股書顯示，集信國控2024年六個月的整體毛利率達70.8%，淨利率達32.2%，同時期收入實現同比增長39.8%。

據介紹，集信國控未來將做深做寬，深耕建設工程質量檢測檢驗領域的同時積極拓展業務範圍，取得更多專項資質及綜合資質，並擴大市場區域。現集信國控已成功獲批食品農產品檢測資質，並已於2024年5月開始提供食品檢測服務。

SOURCE 廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司