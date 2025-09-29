Gemtek 發表 OMDN-107 800Gbps LPO 新世代光收發模組

作為長期發展藍圖的一環，Gemtek 已策略性地增加在高速光纖收發模組的研發投入與自動化生產投資。公司同時積極擴展產品組合，藉以滿足 AI 資料中心及電信傳輸網路的雙重需求，回應業界對可擴展、具彈性且永續光學解決方案的強勁增長。

「隨著超大規模資料中心業者對更快、更高效連接能力的需求日益增長，我們的 800G LPO 光收發模組將進一步鞏固 Gemtek 在 AI 與資料中心網路可插拔解決方案的領導地位，」Gemtek 總經理James Lee 表示，「憑藉我們高產能的自動化製造設施，Gemtek 具備獨特優勢，能夠大規模提供可靠且具成本優勢的光收發模組，在全球 AI/ML 驅動的需求加速之際，滿足全球市場的供應缺口。與 NewPhotonics 的合作，讓我們能將當今最先進的 LPO 解決方案推向市場，確保我們不僅能滿足客戶的即時需求，更能順應產業朝向矽光子技術發展的長期趨勢。」

憑藉高度整合的 NPG10202 LPO+ 矽光子積體電路 (PIC)，此款光收發模組在真實世界的網路流量條件下，依然能提供領先業界的功耗效率、最低的延遲與穩定可靠的效能。

「我們與 Gemtek 的合作，有力地證明了產業生態系對於 LPO+ 技術的高度認可，它不僅適用於現今的 800G 應用，更為邁向 1.6T LPO 光學連接的下一階段奠定基礎，」NewPhotonics 光學連接部門資深副總裁暨總經理 Doron Tal 指出，「與Gemtek 這樣的全球領導者合作，加速了我們 LPO+ 晶片的市場採用。我們的晶片將光學訊號處理功能直接整合至光子積體電路上，這將重新定義資料中心為 AI 應用擴展互連的方式。」

欲了解更多關於 Gemtek 產品以及採用 NPG10202 LPO+ 之光收發模組的供應資訊，請瀏覽 https://www.gemteks.com/en。

關於 Gemtek Technology

Gemtek Technology 成立逾三十年，是無線通訊、寬頻接取與物聯網解決方案的全球領導者。Gemtek 以其創新技術與卓越品質聞名，長期與頂尖電信營運商及全球知名品牌合作，共同擘劃網路通訊的未來。更多資訊，請瀏覽 https://www.gemteks.com/。

關於 NewPhotonics

NewPhotonics 是一家總部位於以色列特拉維夫的無廠半導體公司，專為資料中心的橫向擴展與縱向擴展互連架構，設計並提供具備先進光學訊號處理能力的創新光子積體電路 (PIC) 解決方案。NewPhotonics 成立於 2020 年，是一家獲得私募資金的私有企業。如欲進一步了解，請瀏覽 www.newphotonics.com。

