GENMA品牌戰略升級成效凸顯：連獲重大訂單，自動化技術獲國際市場認可

憑借卓越的產品競爭力，GENMA成功獲得多個重要訂單。其中，摩洛哥港口一次性採購50台輪胎式龍門吊（RTG），刷新GENMA在非洲市場的單筆訂單紀錄。荷蘭岸邊集裝箱起重機（STS）與軌道式龍門吊（RMG）組合訂單，以及印度STS與RTG組合訂單，標誌著GENMA在歐洲高端市場與南亞新興市場的全面突破。

值得關注的是，GENMA贏得全球最大「1過7，10+1」零排放自動化RTG的訂單，充分體現頂級港口運營商對GENMA港機及其自動化技術的充分信任，進一步鞏固了品牌的市場地位。

GENSMART自動化技術持續驗證，交付與簽約突破百台

GENMA的GENSMART自動化技術平台，覆蓋AutoRTG、AutoRMG、AutoSTS及智能調度系統等核心解決方案，具備多模態傳感數據融合、跨系統數據互通、AI協同調度和數字孿生管理等領先技術。其中，外集卡全自動化作業技術處於行業前沿水平。

截至目前，GENMA自動化設備及改造項目的累計交付與簽約數量已超百台，在世界頂級碼頭得到充分驗證。

潤邦股份首席執行官Martin Wu先生表示：「GENMA在全球市場多點突破，是市場對GENMA技術實力與品牌價值的最直接認可。我們將持續拓展全球製造與服務網絡，以更高效、更智能的解決方案服務全球客戶。」

關於潤邦股份（RAINBOWCO）

潤邦股份成立於2003年，是全球高端裝備製造企業，擁有五大生產基地，員工超3,900人，在全球24個國家建立了29個服務網點。旗下GENMA品牌是世界領先的起重與搬運解決方案供應商，除集裝箱港口設備和自動化解決方案之外，GENMA品牌還覆蓋：船廠、堆場與工廠、海洋工程、散料搬運與輸送，以及高效多功能物料搬運機。

瞭解更多：https://www.genmasolutions.com/

SOURCE 潤邦股份