Genus Power 製造部門的女性勞動力多達六成，令美國駐印度大使印象深刻

Garcetti 先生讚揚 Genus 的成就，尤其是其對氣候變化和可持續基礎設施的關注。他讚揚美國與印度在促進創新方面的合作夥伴關係，這對實現共同能源目標至關重要。他對 Genus 的性別多樣性 (Gender Diversity) 印象深刻，其中婦女佔生產工廠的 60% 以上的勞動力。這致力於包容性以及為殘疾人士提供就業機會的作風，堪稱業界典範。

Genus 行政總裁 Raj Agarwal 表示：「我們很榮幸歡迎這樣傑出的代表團，並展示我們在清潔能源和智能電錶解決方案方面的進步。「這次訪問，重新確認雙方合作在解決全球能源挑戰方面的重要性，我們渴望探索新的機會以支持在印度的增長和向全球擴展。」訪問期間的討論，強調了公司在整個地區領導可持續能源項目的潛力。

他們的訪問正值 South Asia Regional Energy Partnership Summit 舉行期間，標誌著美國和印度在清潔能源和智能電錶創新方面加強聯繫的重要一步。

Genus 致力於領導清潔能源轉型，並期待與國際利益相關者繼續合作。

Genus Power Infrastructures Limited 簡介

Genus 是印度最大的端對端能量測解決方案生產商之一，包括電、天然氣和水錶。Genus 在齋浦爾、哈里瓦和古瓦哈提經營生產設施，並獲印度政府科學與技術部 (Ministry of Science and Technology) 認可的頂尖內部研發。Genus 以其前後端集成和精益實施策略而聞名。

有關更多資訊，請瀏覽 www.genuspower.com。

SOURCE Genus Power Infrastructures Limited