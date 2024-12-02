George Clinical歡迎Tony Proctor擔任財務總監

新加坡2024年12月2日 /美通社/ -- 全球首屈一指的臨床研究機構George Clinical欣然宣佈任命註冊會計師（C.P.A.）Tony Proctor為財務總監（CFO）。Tony擁有超過25年的財務領導經驗，帶來了在推動營運卓越、策略規劃及轉型增長方面的豐富專業知識。

Tony Proctor表示：「我很榮幸能夠加入George Clinical，並為其透過創新臨床研究改善健康結果的使命作出貢獻。」他表示：「我期待與這支才華橫溢的團隊合作，提升財務營運並支持公司的全球願景。」

Tony Proctor, George Clinical, Chief Financial Officer

Tony曾在Lexitas、Parexel和Syneos Health擔任財務總監及高層領導職位。他是這些機構推動有機收入增長計劃的核心人物，負責實施一流的財務管理規範、重大組織及系統升級，以及變革性的併購流程。他的領導屢次帶來可衡量的成果，包括推動策略增長計劃和優化全球範圍內的財務營運。

George Clinical行政總裁Mary Gunn表示：「我們很高興在公司增長這一振奮人心的階段，歡迎Tony加入George Clinical。」Mary續指：「他在財務策略和營運領導方面的豐富專業知識，將對推動我們的業務發展及為全球客戶創造卓越價值起到至關重要的作用。」

Tony擁有Campbell大學財務碩士（M.B.A.）學位、北卡羅來納州立大學會計學學士（B.S.）以及商業/財務學士（B.A.）學位。他亦是一位持有北卡羅來納州註冊會計師（CPA）執照的專業會計師。

George Clinical簡介

George Clinical是一家總部設於新加坡的環球首屈一指臨床研究機構。該公司秉持科學卓越與營運專業，為全球客戶提供全面的臨床試驗服務，涵蓋所有試驗階段的解決方案。欲了解更多關於George Clinical的資訊，請造訪www.georgeclinical.com。

聯絡方式：Donna McDonnell，電話：+1 901 229 5345，電郵：[email protected]

SOURCE George Clinical