華為挪威三文魚保護項目榮獲GeSI數字新使命大獎

「所有評委一致通過將大獎授予華為篩選入侵三文魚的人工智能解決方案。」GeSI首席執行官Luís Neves表示：「不僅因為方案的創新性，也因為它在短時間內取得的成果。這套系統是數字技術為地球的可持續性和生態系統保護做出貢獻的例證。」

華為TECH4ALL數字包容項目辦公室主任劉明菊指出：「華為於2021年5月加入『數字新使命』倡議，承諾采取切實可行的步驟，推動我們的業務對地球和社會產生積極影響。數字技術和合作伙伴關系不僅能助力生物多樣性和生態系統保護，也造福了依賴自然資源生存的當地社區。」

野生三文魚是挪威文化和經濟的重要組成部分，因此舉國上下都非常重視入侵三文魚的挑戰。經過華為和合作伙伴兩年的開發，該自動分流系統於2023年在挪威的Kongs峽灣和Storelva河部署。在去年的繁殖季節，系統成功捕獲了超過6000條入侵三文魚。

其中在Kongs峽灣的試點中，由於缺少電源和網絡聯接，解決方案中增加了太陽能供電和5G聯接。試點的成功，意味著該方案可以在挪威全域的河流推廣，包括那些缺乏基礎設施的河流。

「自動分流系統的正常工作，讓我們大為欣慰，為此我們已經開發和測試了好幾個魚季。我們相信，基於人工智能的解決方案是未來成功的秘訣。在去年的數千次鑒定中，這個系統對入侵三文魚的識別准確率為100%，加上其他魚類的總體識別准確率是99.8%。」BJFF總經理Geir Kristiansen介紹說。

GeSI數字新使命全球大獎旨在表彰對聯合國可持續發展目標做出傑出貢獻的數字化及決方案，包括滿足人類需求、減少貧困、增加包容性和保護自然。

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TECH4ALL是華為長期的數字包容倡議和行動計劃，旨在通過創新技術和伙伴關系推動建立更平等、可持續的數字世界。

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SOURCE 華為