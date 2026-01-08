GIGABYTE 於 CES 2026 展示 AI TOP 產品線 推動以人為本的地端 AI 生態系發展

台北2026年1月9日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技於 CES 2026 展示 AI TOP 系列產品，強調 AI 推論的快速普及正加速 AI 從雲端走向地端。AI 變得更容易取得、回應更即時，也更能貼近使用者的日常應用，實現「AI for everyone」的概念。技嘉洞察此趨勢並於 2024 年推出 AI TOP 系統，以家用標準電力即可進行地端 AI 開發，同時持續拓展產品陣容，涵蓋從個人專案到企業部署等多元使用情境。

AI TOP 系統為可高度客製化的 AI 運算解決方案，搭載技嘉 AI TOP 系列硬體，依照不同 AI 工作負載需求進行配置。AI TOP 500 系統專為地端 AI 開發而設計，可支援高達 4,050 億參數的 AI 模型，適合需要可擴充地端運算效能的中型企業。針對小型企業、新創團隊與個人使用者，AI TOP 100 系統則支援高達 1,100 億以上參數的大型語言模型微調。為進一步提升效能與加速運算，AI TOP 系統亦可透過乙太網路與 Thunderbolt 接口進行多台叢集串接，擴充運算能力以應對更高的工作負載。