GLG格理集團發佈《美國關稅政策對亞太企業影響報告》

GLG 格理集團對 300 餘位亞太地區企業高管的調研顯示，半數企業已將市場重心轉向非美國地區，超過 25% 的企業漲價、裁員和／或將製造業務轉移到美國以外的市場。

紐約 2025年10月22日 /美通社/ -- 全球領先的知識平台GLG格理集團（下稱「GLG」）發佈了一項關於美國關稅及貿易政策對亞太地區企業影響的調研結果。該調研訪問了300餘位對美出口的亞太地區企業高管。調研發現，美國政策已導致多數受訪者預計其企業財務表現下滑、對美國作為貿易夥伴的信任度下降，並傾向於選擇漲價或承擔市場份額損失的風險，而非自行消化關稅成本。

在所有受調研國家（包括澳洲、中國、印度、日本、韓國、馬來西亞、新加坡和越南）中，受訪者均表示，貿易和關稅政策的不穩定性是對其業務影響最大的外部因素，其影響程度超過了通脹等其他宏觀因素，甚至超過了AI等重大行業趨勢。在所有受調研國家中，超過半數的消費品、食品和農產品出口商表示已將市場重心轉向美國以外的地區。特別是在中國，所有受調研行業中超過65%的受訪者表示正在尋求開拓美國以外的目標市場。

該報告還收錄了50家美國進口商的調研訪問，內容包括價格上漲、裁員、未來的機會領域及其他主題。

GLG亞太區負責人Moe Ali表示：「在持續變動的經濟格局中，本次調研獨家呈現了亞太地區各行業高層決策者視角下，關稅政策的最新影響及潛在後續的應對策略。我們感謝頂尖的專家成員團分享的寶貴洞見，並很榮幸能夠透過經過驗證的一手專業知識，助力客戶制定戰略決策。」

GLG將在新加坡和澳洲舉辦線下活動，並同步開展網絡研討會，以分享專家對本次調研結果的深度解讀。

如需了解更多活動資訊並獲取完整報告，請按此。

