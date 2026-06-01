【國際資本新機遇】Global Investor Institute 正式成立，致力將香港打造成為全球投資者中心

促進區域交流：建立區內機構投資者、家族投資辦公室 Family Office 與企業家的對話。

引進海外技術：協助香港引入海外領先技術、區塊鏈及人工智慧AI 等高新項目。

拓闊亞洲視野：引導亞洲的機構投資者與財富家族更深入對接美國的創投模式與全球機遇。

籌備成立 Global Investor Institute，打造國際級交流樞紐：

Global Investor Institute在籌備階段已獲得業界認可與鼎力支持。今年4月，機構成功舉辦國際投資者與家族辦公室午餐會，活動獲香港投資推廣署（InvestHK）支持，蘭桂坊主席盛智文（Allan Zeman）親自祝賀，吸引眾多國際機構投資者、家族辦公室、學術代表及企業家參與，為後續發展及常態化運營奠定堅實基礎。

背靠 「矽谷創投」 及 「新興市場」之父，具備宏觀國際視野：

機構發起人 William Kwok（郭子中）深耕環球資本市場多年，於8年前已創立WILL-Foundation致力搭建國際金融機構與青年發展的橋樑，同時出版多部國際金融機構著作，擁有豐富的國際人脈與戰略佈局經驗。William此前曾擔任「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）私人顧問，促成其與香港頂級家族深度交流，並致力日後可在港建立 Mobius Youth Center 以培育青年金融人才。

近期，他被譽為「矽谷創投之父」的Tim Draper委任為旗下創投機構 Draper Dragon的創投合夥人（Venture Partner），成為近年擔任該職位的唯一香港人。Draper因早期投資SpaceX及Tesla而聲名大噪，這一任命進一步強化了國際市場與香港本地的聯動，為 Global Investor Institute鏈接全球頂級創投資源提供強力支撐。

推動本港和全球經濟多元化發展：

談及機構願景，William Kwok 表示，期待Global Investor Institute日後發展獲各界更廣泛支持。機構將依靠香港的區位優勢，吸引更多國際資本與投資者匯聚香港，同時助力本地資本出海佈局，雙向帶動香港經濟增長，為青年創造高端就業機會，持續推動香港及全球經濟多元化發展。

公司聯絡：Global Investor Institute www.ginvestor.org

SOURCE Global Investor Institute