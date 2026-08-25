Global SAF and Energy Fund 入股投資Oiltek International

機構性投資者收購 1200 萬股，彰顯市場對Oiltek International 轉型 SAF 成長軌跡及長期價值創造潛力的堅實信心

新加坡和香港2026年8月25日 /美通社/ -- Sky Ventures Capital Pte. Ltd. ("Sky Ventures") 管理合夥人 Richard Chee 先生，作為由中國銀行資產管理（新加坡）管理的 Global SAF and Energy Fund（以下簡稱「基金」）顧問，欣然宣布：該基金已完成收購 Oiltek International Limited (SGX Mainboard: HQU) ("Oiltek")12,000,000 股普通股，約佔公司已發行股本總額的 2.797%。

機構投資者對 Oiltek 投下信任票

該基金對 Oiltek 進行戰略性股權收購，展現了機構投資者對該公司業務基本面、全球植物油工程領域領先地位，以及（至關重要的是）其在亞太地區快速發展的可持續航空燃料（SAF）價值鏈中所具備的先發者地位的深思熟慮與高度信心。

Oiltek 擁有卓越的財務紀錄：2019 至 2025 財政年度淨利潤複合年增長率（CAGR）高達 +24%，零負債，現金達 RM99.7 百萬，保持約 52.5% 的稅後利潤穩定派息率。其股價在五年內實現了 1,625% 的漲幅，使其成為新加坡交易所（SGX）表現最為突出的企業之一。

此外，推動其未來增長的催化劑還包括：整個亞太地區正在推進的 SAF 項目潛在商機、擬議在馬來西亞交易所（Bursa Malaysia）主板進行二次上市，以及榮獲 2025 年《Edge Singapore》 Centurion Club 工業領域「股東最高回報率」和「最高加權 ROE（淨資產收益率）」大獎。

亞太地區的 SAF 機遇

全球向可持續航空燃料（SAF）的轉型，正受到不斷完善的監管框架、日益增長的航空公司脫碳承諾，以及航空與能源領域加速湧入的投資所推動。SAF 的發展需要資本、工程技術、原料解決方案、加工基礎設施及項目執行能力的高度整合——而這正是 Oiltek 四十多年來深耕積累的核心優勢所在。

亞太地區在這一轉型進程中佔據著極為重要的戰略地位。該地區是全球增速最快的航空市場之一，擁有成熟的植物油及農業產業，可為 SAF 生產提供相關原料基礎設施，同時也正在經歷政策支持與投資興趣在可再生燃料及更廣泛清潔能源轉型領域的快速增長。基金對 Oiltek 的投資正是這一區域戰略信念的體現，旨在參與預期中規模龐大、持續多年的亞太地區 SAF 價值鏈發展進程。

戰略協同效應與業務拓展潛力

除投資本身的財務價值外，基金與 Sky Ventures 在基金的區域 SAF 項目管線與 Oiltek 成熟的工程及項目執行能力之間，看到了深刻的戰略協同空間。隨著基金在亞太地區持續開發和聯合開發 SAF 及清潔能源項目，Oiltek 涵蓋原料預處理、油脂精煉、加氫植物油（HVO）、生物柴油及沼氣的綜合工藝技術，使其在基金投資組合中具備潛在的重要價值支撐。這為 Oiltek 隨基金在區域投資活動的推進而同步拓展項目業務，創造了清晰的戰略路徑。

為配合此區域擴展策略，基金目前正考慮投資砂拉越作SAF的發展。

Sky Ventures Capital 私人有限公司管理合夥人暨全球 SAF 與能源基金顧問 Richard Chee 先生表示：

「我們非常高興能將 Oiltek International 納入全球 SAF 與能源基金的投資組合中。此次收購充分展現了我們對 Oiltek International 卓越基本面，及其在植物油工程與全球 SAF（可持續航空燃料） 大趨勢交匯處所具備的獨特且重大戰略地位的堅定信心。Oiltek International 展現了極佳的財務紀律——零負債、強勁的現金流及穩健的盈利能力，以及行業領先的股東回報。公司近期在 SAF 領域的發展具有轉型意義——它有潛力在未來成倍擴大 Oiltek International 的盈利基數，而這僅僅是我們所預期的未來多年重大 SAF 項目管線的開端。基金對 Oiltek International 的戰略性入股，是我們對其管理團隊、公司實力以及全球 SAF 轉型在亞太地區所帶來的巨大長期機遇的直接肯定。我們期待支持 Oiltek International 的持續增長，共享未來的價值創造。」

關於 Sky Ventures Capital Pte. Ltd.

Sky Ventures Capital Pte. Ltd. 是一家總部位於新加坡的私人投資及策略顧問公司。公司在資本市場、併購等領域支持企業與投資人。

關於 Global SAF and Energy Fund

全球 SAF 與能源基金是由中銀資產管理（新加坡）管理的專題投資基金，旨在投資可持續航空燃料（SAF）及清潔能源價值鏈中的公司、項目和資產，以亞太地區的機遇為核心焦點。該基金致力於發掘因航空業向低碳轉型及更廣泛的清潔能源生態系統變革所帶來的長期投資機會。

關於 Oiltek International Limited（SGX：HQU）

Oiltek International Limited（SGX 主板代碼：HQU）是一家在新加坡交易所主板上市的科技股，深耕糧食與能源安全領域。公司作為一家屢獲殊榮的綜合工藝技術與可再生能源解決方案提供商，擁有超過 45 年的卓越實績，業務遍及全球五大洲 38 個國家，致力於保障全球植物油產業的糧食與能源安全。集團專注於為全球植物油產業價值鏈提供可靠、創新且全面的工程解決方案，涵蓋食用與非食用油精煉、分提、特種脂肪、可再生與可持續能源及相關基礎設施。

SOURCE Sky Ventures Capital Pte. Ltd.