未來資產推出Global X納斯達克100備兌認購期權主動型ETF（3451/9451）

香港 2025年9月29日 /美通社/ -- 未來資產環球投資（香港）有限公司（簡稱「未來資產」）今日宣布，Global X納斯達克100備兌認購期權主動型ETF將在香港交易所上市。該產品計劃於2025年9月30日正式開始交易，成為亞洲市場首隻主動管理型的納斯達克100備兌認購期權ETF。

此次上市亦作實雙櫃台交易模式，旨在為投資者提供更高效、靈活的指數期權策略投資工具。

港元櫃台（股份代號：3415.HK）

美元櫃台（股份代號：9415.HK）

納斯達克100指數對科技和成長型股票有較高風險敞口。儘管我們對人工智能的長期發展保持建設性展望，但預計短期波動將受到宏觀經濟數據、地緣政治緊張局勢和關稅政策的驅動。本ETF通過將納斯達克100指數投資與主動型備兌認購期權策略相結合，旨在為香港投資者提供潛在期權金收益#、下行風險緩衝及稅務優化優勢。

ETF 主要特點：

1. 創新收益#策略——該產品旨在每月派息（派息率並不保證，股息可從資本中分派*）為投資者創造具吸引力的現金流。

2. 期權溢價優勢——基於納斯達克100指數的備兌認購期權策略憑藉較高波動性，相較其他主要美國指數能產生更可觀的期權金收益。

3. 稅收優勢——在港上市ETF免繳股息預扣稅，有效提升淨收益率。

未來資產環球投資（香港）有限公司行政總裁朱理理女士表示：「我們延續創新精神，推出香港市場第五隻備兌認購期權策略ETF——Global X納斯達克100備兌認購期權主動型ETF（3451/9451）。憑藉我們豐富的經驗，致力於為投資者提供創新的收益#型解決方案。」

*正派息並不代表正回報。從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應占任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股股份資産淨值即時減少，幷將減少可供未來投資的資本。

# 備兌認購期權策略在一定程度上限製了潛在增長，從指數期權認購日至期權到期日，其增長以所沽出的指數認購期權的所收取的期權金，再加上結算價與成本價的差價為限。倘其指數認購期權到期，相應指數市值於期權期間下跌，則本基金自沽出指數認購期權收取的期權金可能不足以抵銷長倉的虧損。

關於未來資產環球投資集團

未來資產環球投資集團（「本集團」）是一間資產管理公司，截至2025年6月30日，資產管理規模逾3060億美元[1]。本集團提供多種投資產品，包括互惠基金、交易所買賣基金（ETF）和另類投資產品。本集團在全球設有25個辦事處，擁有超過1,000名員工，其中包括280名投資專業人士。

本集團的全球ETF平台在擁有超過673隻ETF，產品陣容龐大，可為投資者提供優質、高成本效益的投資產品，捕捉全球市場的新興投資主題及顛覆性科技。[2] 本集團管理的ETF資產總額達1,620億美元，並在澳洲、加拿大、哥倫比亞、中國香港、印度、日本、韓國、越南、歐洲和美國上市。[3]

關於 Global X ETFs

Global X ETFs 於2008年成立。十多年以來，我們的使命是為投資者提供前所未有及明智的投資方案。 我們的產品陣容包括290隻ETF投資策略，資產管理規模超過1000億美元[4]。我們以主題式增長、收益及投資於國際市場的ETF見稱。同時，我們更提供核心、商品及Alpha等的基金，以滿足更廣泛的投資目標。Global X 為未來資產金融集團的成員之一，未來資產作為環球金融服務的領先企業，資產管理規模超過7295億美元。[5]

未來資產環球投資香港網站（英文版）： https://www.am.miraeasset.com.hk/

Global X ETFs 香港網站： https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/

重要資料

[1] 資料來源：未來資產環球投資，截至2025年6月30日。 [2] 資料來源：未來資產環球投資，截至2025年6月30日。 [3] 資料來源：未來資產環球投資，截至2025年6月30日。 [4] 資料來源：未來資產環球投資，截至2025年6月30日。 [5] 資料來源：未來資產金融集團，截至2025年6月30日。

投資者請勿單憑本内容作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

本基金的投資目標是透過主要(i)投資於標普500指數（「參考指數」）的成份股本證券；及(ii)出售（即「沽出」）參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項（即「期權金」），以產生收入。

倘本基金所持有的參考指數相關證券價值下跌，本基金就沽出參考指數認購期權收取的期權金或可在一定程度上減少有關損失。然而，採用備兌認購期權策略的缺點是本基金從參考指數水平上升獲利的潛力有限，以所沽出的參考指數認購期權的行使價為限，再加上所收取的期權金。

參考指數認購期權的市值可能受一系列因素影響，包括供需情況、利率。本基金成功利用參考指數認購期權的能力將取決於管理人正確預測未來價格波動的能力。倘於認購期權期間參考指數認購期權到期或參考指數市值下跌，本基金自沽出參考指數認購期權收取的期權金可能不足以抵銷自參考指數市值下跌所變現的虧損。

場外市場的參考指數認購期權的流動性可能不如交易所上市期權。本基金可能認為有關對手方的條款遜於上市期權所享有的條款。再者，交易所於波動市況下可能暫停期權買賣。倘被暫停交易，本基金未必能夠於合宜或有利的時機沽出參考指數認購期權。

使用期貨合約涉及市場風險、波動風險、槓桿風險、負轉倉收益及「正價差」風險。

投資參考指數期貨及沽出參考指數認購期權一般需提供保證金。倘本基金因芝加哥商品交易所及／或本基金的經紀所施加的保證金要求而無法達致其投資目標，本基金可能會面臨或會超過本基金初始投資金額的巨額損失，而投資者可能會蒙受其自身投資的巨額或全額損失。

本基金採用主動式管理的投資策略。由於實施的投資程序可能導致本基金表現低於直接投資於參考指數的成份股本證券，本基金可能無法達成其目標。

本基金因追蹤地域或國家的證券的表現而承受集中風險。

參考指數的成份證券及相應本基金的投資可能不時集中於特定行業。一定程度上亦屬於集中風險的範圍。

股份於聯交所的成交價受二級市場因素影響，股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。

管理人可酌情決定從本基金的資本中撥付分派。從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項，可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少，並將減少可供未來投資的資本。

本基金可能因借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。因借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動而導致的抵押品價值不足，可能導致本基金出現重大虧損。

免責聲明

本文件僅供香港投資者使用。本文件僅為提供信息和說明目的，僅供閣下使用。本文件並非招攬、要約或建議買賣任何證券或其他金融工具。本文件所載信息僅作為㇐般市場評論提供，並不構成任何形式的受監管金融建議、法律、稅務或其他受監管服務。

本文件中包含的某些陳述是對未來預期的陳述和其他前瞻性陳述。觀點、意見和估計可能會在沒有通知的情況下發生變化，並基於㇐些假設，這些假設可能會或不可能最終實現或被證明是準確的。實際結果、業績或事件可能與該等陳述有重大差異。

投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。我們不能保證基金的表現會產生回報，亦可能出現沒有回報或損失投資金額的情況。它可能不適合不熟悉相關證券或不願意或無法承擔該投資的損失和所有權風險的人士。在作出任何投資決定前，投資者應閱讀基金說明書以了解詳情及風險因素。投資者應確保其完全了解與本基金有關的風險，並應考慮自己的投資目標及風險承受能力。投資者在作出任何投資前，應尋求獨立專業意見。

本文件所提供的資料及意見乃從未來資產環球投資（香港）有限公司（「MAGIHK」）認為可靠的來源取得或得出，但我們對其準確性或完整性不作任何聲明。MAGIHK對因使用本文件而引致的損失概不負責。

根據當地法律及法規，產品、服務及資訊可能不會在閣下的司法管轄區提供，並可能由MAGIHK的聯營公司、附屬公司及／或分銷商提供。在禁止提供本文件的任何司法管轄區內，本文件並非以任何人士為對象。禁止提供本文件的人員或上述人員以外的人員不得使用本文件。閣下有責任了解並遵守任何相關司法管轄區的所有適用法律和法規。請向閣下的專業顧問諮詢有關閣下所在司法管轄區的產品和服務可用性的進㇐步信息。

發行者: 未來資產環球投資（香港）有限公司（由證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨條例》獲得第1、4和9類受規管活動的許可），本文件未經證券及期貨事務監察委員會或轄區內的適用監管機構審閱。未經MAGIHK明確的書面許可，不得以任何形式複製本出版物的任何部分，或在任何其他出版物中引用本出版物的任何部分。

版權2025。未來資產環球投資（香港）有限公司。保留所有權利。

