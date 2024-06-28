Globe Teleservices 榮獲 2024 年柏林 CC - Global Awards 最佳語音/數據服務創新獎

在 OTT 服務盛行的時代，傳統通話量下降導致 MNO 收入下滑。GTS 的戰略走廊協議和創新產品成為應對之策。透過促成國家間的直接通訊通路，確保營辦商能提供高品質、可靠和穩健通話服務，與 OTT 服務競爭。

走廊協議在當今電訊領域至關重要。該協議令 MNO 能確保不間斷、高品質的國際通話。所採用的這種策略性方法不僅能保護 MNO 收入，還可透過提供安全可靠的通訊選項來提升用戶體驗。

GTS 的成功源於其創新方法和致力於電訊領域的創新。公司專注於建立穩健的走廊協議，幫助 MNO 重新掌控收入來源。

此次獲獎證明其在快速變化的行業中適應和創新的能力。透過彌合國家之間的差距並提供可靠、安全的通訊服務，GTS 不僅幫助 MNO 保護其收入，還推動全球電訊的未來。

關於 Globe Teleservices

Globe Teleservices 總部位於新加坡，業務遍及全球，在美國、坦桑尼亞、加納、印度、馬來西亞和香港特別行政區設有辦事處。 公司專注於變革性解決方案，使企業能夠建立無縫的全球連結。公司提供新一代 A2P 貨幣化解決方案、全通路訊息傳遞、反詐欺及雲服務等新一代特色解決方案。GTS 與全球頂級移動運辦商和監管機構密切合作，致力於數碼化服務並強調收入保障。曾獲 2024 年柏林 CC - Global Awards 最佳語音/數據服務創新獎，並被《金融時報》和 Statista 評為 2024 年亞太區高增長公司之一。

SOURCE Globe Teleservices Pte Ltd