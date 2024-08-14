Globe Teleservices 在 2024 年市場影響力報告 MNO 版本暨企業版本中，嬋聯一級排名

新加坡2024年8月14日 /美通社/ -- Globe Teleservices Pte. Ltd. (GTS) 自豪地宣佈，在 ROCCO 2024 年 A2P SMS 市場影響力報告 MNO 版本暨企業版本中榮獲一級排名。

GTS 透過 216 間流動網絡營運商和 100 間企業投票，分別分享各自對人工流量通脹（AIT）欺詐和使用 A2P 短信的觀點。因此，GTS 在 MNO 版（48 間評級廠商）和企業版（33 間評級廠商）中，均獲評為一級供應商。

GTS 的 A2P SMS 服務提供無與倫比的全球覆蓋範圍和可靠的解決方案，旨在滿足全球流動營運商、企業和聚合商的需求。這些服務讓企業與世界各地的客戶無縫連接。

「我們很高興能夠在 MNO 和企業版本中，獲 ROCCO 認可為一級。連續第二年在 MNO 版下獲得認可，再次肯定我們致力於在電信領域實現創新的承諾。」Globe Teleservices 行政總裁 Ashutosh Agrawal 表示。

除了強大的 A2P SMS 產品之外，GTS 還為營運商和企業提供國際語音服務、防火牆和快閃呼叫阻止解決方案。GTS 的尖端解決方案，使其成為尋求卓越全球連線能力的領導者值得信賴的合作拍檔。其防火牆解決方案 Armour，可以使用 AI/ML 驅動的規則引擎實現即時監控。GTS 的快閃呼叫攔截功能採用即時呼叫攔截技術，能夠保護流動網絡商避免 A2P 收入流失，同時創造新的收入機會。

持續獲得肯定，彰顯了 GTS 致力於推動電信領域的創新。GTS 始終致力於突破界限，提供在快速發展的產業中茁壯成長的解決方案。

Globe Teleservices 簡介

Globe Teleservices 是總部位於新加坡的電信集團，業務遍全球，在美國、坦桑尼亞、加納、印度、馬來西亞和香港特別行政區設有辦事處公司專注於變革性解決方案，使企業能夠建立無縫的全球連結。公司提供新一代 A2P 貨幣化解決方案、全通路資訊傳遞、反詐騙及雲端服務等新一代特色解決方案。著名的獎項包括 CC – Global Awards 2024 年度最佳語音/數據服務、ROCCO 2023 年 A2P SMS 市場影響力報告 MNO 版本中的一級排名、榮獲 FT & Statista 評選為「2024 年亞太地區高成長企業」等等。

SOURCE Globe Teleservices Pte Ltd