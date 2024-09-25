Globe Teleservices 在 Antonio Meucci Awards 2024 中勇奪四項大獎

新加坡2024年9月25日 /美通社/ -- 領先的電訊解決方案供應商 Globe Teleservices Pte. Ltd. (GTS) 欣喜宣布，在著名的 Antonio Meucci Awards 2024 中大放異彩，榮獲多項殊榮。公司榮獲「最佳批發簡訊供應商」和「最佳亞洲供應商」兩項卓越獎，同時也在「最佳反詐欺解決方案」類別中斬獲榮譽獎。這些獎項再次印證了 GTS 致力於為全球企業提供創新、安全可靠的通訊解決方案的承諾。

Antonio Meucci Awards 為紀念意大利發明家 Antonio Meucci 在電訊領域的先驅地位而設立。此獎項旨在表彰在行業中取得重大突破的組織和個人，評選標準包括創新能力、顛覆性貢獻、整體影響力以及對電信生態系統的貢獻。

這些獎項充分展現了 Globe Teleservices 為全球企業提供新一代電訊解決方案和安全且直接的通訊服務的決心。

除了榮獲多項大獎，公司執行董事 Pallavi Kudtarkar 更獲頒「電訊業女性高管領袖」的殊榮，讓公司上下倍感驕傲。此獎項表彰 Pallavi 對 Globe Teleservices 在電訊領域的成長所展現的熱情、奉獻和卓越領導力。

「這些勝利是對我們整個團隊辛勤工作和奉獻精神的肯定。我們很榮幸能因我們的貢獻獲得認可，並將繼續推動行業創新，」Globe Teleservices 集團行政總裁 Ashutosh Agrawal 表示。

Globe Teleservices 的成功再次印證了其在提供尖端解決方案和培養包容、前瞻性思維環境方面的領導地位。

Globe Teleservices 簡介

Globe Teleservices 是總部位於新加坡的電信集團，業務遍全球，在美國、坦桑尼亞、加納、印度、馬來西亞和香港特別行政區設有辦事處。公司專注於變革性解決方案，使企業能夠建立無縫的全球連結。公司提供新一代 A2P 貨幣化解決方案、全通路資訊傳遞、反詐騙及雲端服務等新一代特色解決方案。值得一提的榮譽還包括：在 ROCCO《2024 年 A2P SMS 市場影響報告》的 MNO 版本和企業版中均獲得一級排名認可；榮獲柏林 CC – Global Awards 2024「最佳語音/數據服務創新獎」；獲 FT & Statista 評選為「2024 年亞太地區高成長企業」；並在 ROCCO《2023 年 A2P SMS 影響力報告》MNO 版中獲得一級排名。

SOURCE Globe Teleservices Pte Ltd