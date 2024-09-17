歌禮進軍肥胖藥物領域，宣布其小分子GLP-1R激動劑ASC30正於美國進行每月一次皮下注射和每日一次口服片劑治療肥胖症的兩項I期臨床試驗

- ASC30是首款也是唯一一款既可每月一次皮下注射也可每日一次口服用於治療肥胖症的小分子GLP-1受體（GLP-1R）激動劑

- ASC30的體外藥效比orforglipron高出2 - 3倍，ASC30在非人靈長類動物（NHPs）中刺激分泌的胰島素顯著高於orforglipron

- 非人靈長類動物單次皮下注射ASC30後體重下降持續一個月，為在人體中每月注射給藥一次ASC30提供了支持

- 非人靈長類動物每日一次口服ASC30後體重持續下降，為在人體中每日口服給藥一次ASC30提供了支持

- 正在進行的ASC30每月一次皮下注射和每日一次口服片劑治療肥胖症的美國I期臨床試驗頂線數據預計將於2025年第一季度公布

- 憑借優秀的NHP數據以及每月一次和每日一次的給藥頻率，ASC30有望成為治療肥胖症的同類首創和同類最佳的小分子GLP-1R激動劑

香港2024年9月17日 /美通社/ -- 歌禮制藥有限公司（香港聯交所代碼：1672，「歌禮」）今日宣布其近期已在美國開展的ASC30兩項I期臨床試驗均已完成首批患者給藥。ASC30是首款也是唯一一款既可每月一次皮下注射也可每日一次口服用於治療肥胖症的小分子GLP-1受體（GLP-1R）激動劑。歌禮ASC30 片劑和 ASC30 注射劑分別於 2024 年 7 月和 2024 年 9 月獲得美國食品藥品監督管理局 （FDA） 的新藥臨床試驗 （IND） 批准。公司預計將於 2025 年第一季度獲得上述兩項美國 I 期臨床試驗的頂線數據。

ASC30 是歌禮自主研發的不募集β-抑制蛋白（without β-arrestin recruitment）的小分子GLP-1R偏向激動劑（GLP-1R biased small molecule agonist）。ASC30 具有獨特和差異化性質，使以每月一次皮下注射和每日一次口服片劑的形式給藥成為可能。經過頭對頭比較，ASC30 對 GLP-1R 的體外藥效比orforglipron高出2到3倍。在對非人靈長類動物（NHPs）進行的靜脈葡萄糖耐受實驗（IVGTT）中，經過頭對頭比較，與orforglipron（劑量：6 毫克/公斤）相比，ASC30（劑量：1.5 毫克/公斤）刺激分泌的胰島素更多，具有統計學顯著性差異。

在動物模型中，ASC30 注射劑的半衰期長達 25 天，這為在人體中每月注射一次提供了支持。在 NHPs 中，與每周注射1次、共計6次的一種抗體多肽偶聯藥物相比，單次ASC30 皮下注射可在一個月內持續有效地減輕體重。

與每周注射一次的多肽 GLP-1 藥物和每月注射一次的抗體多肽偶聯候選藥物相比，每月皮下注射一次的ASC30 具有潛在的強大競爭優勢（注射頻率更低和/或成本更低）。

ASC30 每日一次的片劑具有優越的藥代動力學（PK）特徵且對GLP-1R 具有更強效的激動作用，使其有望成為同類最佳的 GLP-1R 小分子激動劑。在動物模型中，ASC30 片劑的半衰期長達 36 小時，為每日口服一次提供了支持。在 NHPs 中，每日口服一次 ASC30 可顯著減輕體重。利用歌禮專有技術，在動物模型中，ASC30片劑穩態相對生物利用度達到了99%。

「在肥胖症和糖尿病市場，每月一次的注射和每日一次的口服用藥對患者都很具吸引力。患者可能根據長期體重管理方法、生活方式和便利性選擇從注射轉為口服用藥，或口服轉注射用藥。」歌禮創始人、董事會主席兼首席執行官吳勁梓博士表示，「ASC30作為一種小分子，可同時提供每月注射一次和每日口服一次兩種用藥選擇。此外，ASC30口服片劑和注射劑具有相同或相似的安全性，便於患者在兩種方案之間切換。」

吳博士繼續道：「通過過去三年的研發努力，我們開發出了一種差異化的小分子產品，在皮下注射以及口服肥胖藥市場都具有很強的競爭力。通過結合ASC30獨特的性質以及歌禮專有技術，我們已成功將ASC30的半衰期延長至25天，使得每月一次給藥成為可能。截至目前，ASC30 皮下注射和口服劑型的數據支持我們相信其有望成為同類首創和同類最佳的 GLP-1R 激動劑。」

關於ASC30治療肥胖症的兩項I期臨床研究

ASC30每月一次皮下注射的I期研究是一項正在美國進行的、為期16周的隨機、雙盲、安慰劑對照、單次遞增劑量（5個隊列）的研究，旨在評估ASC30在肥胖患者中的安全性、耐受性、PK和療效。在隊列1中，兩名肥胖患者已成功接受ASC30每月一次的注射，並顯示出良好的安全性和耐受性。

ASC30每日一次片劑的I期研究是一項正在美國進行的、隨機、雙盲、安慰劑對照、單次遞增劑量（6個隊列）和多次遞增劑量（3個隊列，口服28日）的研究，旨在評估ASC30在肥胖患者中的安全性、耐受性、PK和療效。在隊列1中，所有8名肥胖患者（6名接受藥物治療，2名接受安慰劑治療）均已成功給藥ASC30片，並顯示出良好的安全性和耐受性。

關於 ASC30

ASC30是一款正在臨床研究中的小分子GLP-1R偏向激動劑，其具有獨特和差異化性質，使得同一小分子同時適用於皮下注射和口服片劑給藥成為可能。ASC30是一種新型分子實體（NME），擁有美國和全球化合物專利保護，專利保護期至2044年。

關於歌禮制藥有限公司

歌禮是一家在香港證券交易所上市（1672.HK）的創新研發驅動型生物科技公司，涵蓋了從新藥研發至GMP生產的完整價值鏈。歌禮的管理團隊具備深厚的專業知識及優秀的過往成就，在團隊的帶領下，歌禮快速推進藥物管線開發，聚焦兩大臨床需求尚未滿足的醫療領域：代謝性疾病和病毒性疾病，並以全球化的視野進行布局。歌禮的研發管線擁有多款在研藥物。

欲了解更多信息，敬請登錄網站：www.ascletis.com。

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