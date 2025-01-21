歌禮宣佈小分子口服GLP-1R激動劑ASC30美國Ia期單劑量遞增研究取得積極成果並提供項目進展情況

- 在肥胖症患者中進行的單劑量遞增（SAD）研究中，ASC30口服片顯示出與劑量成比例的（dose-proportional）藥代動力學（PK）特徵，半衰期(t 1/2 )長達60小時，支持每日一次或更低頻率的口服給藥。

- ASC30口服片整體安全性和耐受性良好。所有不良事件（AE）均為輕度（1級）或中度（2級），大部分AE與胃腸道（GI）相關。無3級或以上AE，也無嚴重不良事件（SAE）。丙氨酸氨基轉移酶（ALT）、天冬氨酸氨基轉移酶（AST）和其它肝酶均在正常範圍內。

- ASC30口服片在室溫下穩定。ASC30片在動物模型中的相對口服生物利用度達99%。

- ASC30新片劑在動物模型中的數據支持更低頻率的口服給藥，或可達一週一次。

- ASC30口服片每日一次治療肥胖症患者的美國Ib期多劑量遞增（MAD）研究的減重、安全性和PK等頂線結果預計於2025年3月底公佈。

香港2025年1月21日 /美通社/ -- 歌禮製藥有限公司（香港聯交所代碼：1672，「歌禮」）今日宣佈ASC30口服片治療肥胖症患者（體重指數（BMI）：30-40 kg/m2）的美國單劑量遞增（SAD）研究（NCT06680440）取得積極頂線結果。該SAD研究由5個隊列（2毫克、5毫克、10毫克、20毫克和40毫克）組成，共計40名肥胖症患者，於空腹狀態下進行。

在肥胖症患者中進行的SAD研究中，ASC30口服片顯示出與劑量成比例的（dose-proportional）藥代動力學（PK）特徵，半衰期（t 1/2 ）長達60小時，支持一日一次或更低頻率的口服給藥。跨試驗比較（cross-trial comparison）表明，在人體中，5 毫克 ASC30 單劑量的藥物暴露量（曲線下面積，「AUC」）是 6 毫克 orforglipron 單劑量的 2.2 倍[1]。與其它在研小分子口服GLP-1受體（GLP-1R）激動劑相比，ASC30口服片顯示出更優越的PK特徵（包括更長的t 1/2 和更高的AUC）[1-3]，這意味著ASC30口服片有望成為治療肥胖症的同類最佳小分子GLP-1R激動劑。

隊列5中，肥胖症患者在空腹和進食狀態下均口服單劑量 40 毫克 ASC30 口服片。數據顯示，ASC30口服片的PK特徵（包括AUC和t 1/2 ）在空腹和進食狀態下基本相同，這表明ASC30口服片服用方便，可每日一次口服給藥，不受食物和水的影響。

ASC30口服片在Ia期SAD研究中整體安全性和耐受性良好。所有不良事件（AE）均為輕度（1級）或中度（2級），大部分AE與胃腸道（GI）相關。無3級或以上AE，也無嚴重不良事件（SAE）。ASC30口服片的GI相關安全性特徵與其它在研小分子口服GLP-1R激動劑一致或更佳[1,3,4] （表1）。此外，丙氨酸氨基轉移酶（ALT）、天冬氨酸氨基轉移酶（AST）和其它肝酶均在正常範圍內。

表1. ASC30口服片所有GI相關AE均為輕度（1級）或中度（2級）

TEAE, n (%) 安慰劑 (N=10) 隊列 1

2毫克ASC30

(N=6) 隊列 2

5毫克ASC30

(N=6) 隊列 3

10毫克ASC30

(N=6) 隊列 4

20毫克ASC30

(N=6) 隊列 5

40 毫克ASC30

(N=6) GI相關 TEAE 1 (10.0) 0 1 (16.7) 4 (66.7) 5 (83.3) 6 (100.0) 腹瀉 0 0 1 (16.7) 0 0 0 便秘 1 (10.0) 0 0 0 1 (16.7) 1 (16.7) 嘔吐 0 0 0 2 (33.3) 5 (83.3) 5 (83.3) 噁心 1 (10.0) 0 1 (16.7) 3 (50.0) 5 (83.3) 6 (100.0) TEAE：治療期出現的不良事件；GI：胃腸道； n: 每個劑量組發生GI相關不良事件的患者人數；

N：接受試驗用藥品的患者人數。





ASC30口服片劑利用歌禮專有技術研發而成，室溫下穩定，穩態相對口服生物利用度在動物模型中達99%。ASC30新片劑（室溫下穩定）在動物模型中的數據支持更低頻率口服給藥，或可達一週一次。

ASC30 是歌禮自主研發的不募集β-抑制蛋白（without β-arrestin recruitment）的小分子GLP-1R偏向激動劑（GLP-1R biased small molecule agonist）。ASC30 具有獨特和差異化性質，使得每月一次皮下注射和每日一次口服給藥均成為可能。經過頭對頭比較，ASC30 對 GLP-1R 的體外藥效比orforglipron高出2到3倍。在對非人靈長類動物（NHPs）進行的靜脈葡萄糖耐受實驗（IVGTT）中，經過頭對頭比較，與orforglipron（劑量：6 毫克/公斤）相比，ASC30（劑量：1.5 毫克/公斤）刺激分泌的胰島素更多，具有統計學顯著性差異。

ASC30是首款也是唯一一款既可每月一次皮下注射也可每日一次口服用於治療肥胖症的小分子GLP-1R激動劑。基於其PK和安全性特徵以及對GLP-1R 的激動作用，ASC30口服片有望成為同類最佳的 GLP-1R 小分子激動劑。

「ASC30口服每日一次治療肥胖症患者的Ia期SAD研究結果展現出了同類最佳的潛力，對此我們非常激動。我們在SAD研究中已觀察到了ASC30優越的PK特徵，期待在今年三月底分享在肥胖症患者中進行的Ib期28天多劑量遞增試驗的藥效、安全性和PK數據。」歌禮創始人、董事會主席兼首席執行官吳勁梓博士表示，「ASC30作為一種小分子藥物，有望提供每日一次口服和每月一次皮下注射兩種給藥選擇。」

ASC30口服片美國Ib期MAD研究進展

ASC30口服片MAD研究由3個隊列組成，每週劑量遞增（weekly titrations），肥胖症患者每日一次接受ASC30片或安慰劑給藥，為期28天。隊列1（2毫克、5毫克、10毫克和20 毫克）已完成，隊列2 （2毫克、10毫克、20毫克和40 毫克）和隊列 3 （5毫克、15毫克、30毫克和60毫克）將分別於2025年2月下旬和3月下旬完成。MAD研究頂線結果的減重、安全性和PK等數據預計將於2025年3月底公佈。

ASC30口服片治療肥胖症的美國Ia和Ib期臨床研究

ASC30口服片Ia期研究（每日一次）是一項隨機、雙盲、安慰劑對照、單劑量遞增（5個隊列）的研究，旨在評估ASC30片在肥胖症患者（BMI：30-40 kg/m2）中的安全性、耐受性和PK。

ASC30口服片Ib期研究（每日一次）是一項隨機、雙盲、安慰劑對照、多劑量遞增（3個隊列，每週劑量遞增，每日一次，為期28天）的研究，旨在評估ASC30片在肥胖症患者（BMI：30-40 kg/m2）中的安全性、耐受性、PK和療效。

關於 ASC30

ASC30是一款正在臨床研究中的小分子GLP-1R偏向激動劑，具有獨特和差異化性質，使得同一小分子同時適用於皮下注射和口服片劑給藥成為可能。ASC30是一種新型分子實體（NME），擁有美國和全球化合物專利保護，專利保護期至2044年。

參考資料

Diabetes Obes Metab. 2023; 25:2634–2641. Obesity 2024: Volume 32, Issue S1, Poster 342. Obesity 2024: Volume 32, Issue S1, Poster 219. Diabetes 2023: Volume 72, Issue Supplement_1, Poster 754.





關於歌禮製藥有限公司

歌禮是一家在香港證券交易所上市（1672.HK）的創新研發驅動型生物科技公司，涵蓋了從新藥研發至GMP生產的完整價值鏈。歌禮的管理團隊具備深厚的專業知識及優秀的過往成就，在團隊的帶領下，歌禮聚焦兩大臨床需求尚未滿足的醫療領域：代謝性疾病和病毒性疾病，並以全球化的視野進行佈局。歌禮的研發管線擁有多款在研藥物。

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