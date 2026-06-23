歌禮宣佈其每月一次皮下注射GLP-1R/GIPR雙靶點激動劑多肽ASC35治療肥胖症的I期研究IND獲美國FDA批准

- I期試驗分為兩部分。A部分為ASC35自組裝脂質儲庫型（Self-Assembling Lipid Depot，SALD）月制劑的單劑量遞增（SAD）研究；B部分為ASC35 SALD月制劑對比美國食品藥品監督管理局（FDA）批准的替爾泊肽周制劑的多劑量遞增（MAD）頭對頭研究。

- 在頭對頭非人靈長類動物研究中，ASC35的平均表觀半衰期（observed half-life）約比替爾泊肽長6倍，支持在人體中每月一次皮下給藥。

- 在頭對頭飲食誘導肥胖（DIO）小鼠研究中，ASC35的減重效果較替爾泊肽相對提升約71%。

香港2026年6月23日 /美通社/ -- 歌禮製藥有限公司（香港聯交所代碼：1672，簡稱「歌禮」）今日宣佈，其近期已獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）對其ASC35的I期研究的新藥臨床試驗（IND）批准。ASC35是一款有望成為同類最佳（best-in-class）、每月一次皮下注射的GLP-1受體（GLP-1R）/GIP受體（GIPR）雙靶點激動劑多肽，用於治療肥胖症。

該I期試驗是一項隨機、雙盲、安慰劑對照的臨床試驗，旨在評估ASC35在84名肥胖（體重指數（BMI）≥30.0 kg/m²）或伴有體重相關合併症的超重（BMI≥27.0 kg/m²）受試者中，單劑量和多劑量遞增給藥後的安全性、耐受性、藥代動力學和藥效動力學。該I期試驗分為兩部分。A部分為ASC35自組裝脂質儲庫型（SALD）月制劑的單劑量遞增（SAD）研究；B部分為ASC35 SALD月制劑對比美國FDA批准的替爾泊肽周制劑的多劑量遞增（MAD）頭對頭研究。

ASC35是利用歌禮基於結構的AI輔助藥物發現（AISBDD）技術自主研發的。ASC35 SALD月制劑是利用歌禮的超長效藥物開發平台（ULAP）技術開發的。

SALD制劑是一種低粘度溶液，由脂質、具有生物相容性的有機溶劑和活性藥物成分（API）組成。這種低粘度溶液可以使用配有細至29G（gauge）針頭的注射筆或自動注射器，輕鬆注入皮下組織。皮下注射後，該溶液在組織中會轉化為凝膠狀的儲庫（depot）。在皮下組織的生物酶作用下，該儲庫會緩慢降解，從而控制API在一個月或更長的時間內持續釋放。

在頭對頭非人靈長類動物研究中，皮下注射的ASC35 SALD制劑的平均表觀半衰期（observed half-life）約比FDA批准的替爾泊肽皮下制劑長6倍。與其它腸促胰素多肽相比，ASC35在非人靈長類動物中有更長的表觀半衰期及更平緩的藥代動力學特徵，這些優勢也可能使其在人體中具有更好的胃腸道耐受性。

在頭對頭非人靈長類動物研究中，ASC35靜脈注射和皮下注射後的藥物暴露量比替爾泊肽靜脈注射和皮下注射分別高約80%和70%。

在頭對頭飲食誘導肥胖（DIO）小鼠研究中（DIO模型已被證實對人體中的療效具有高度預測性），給藥相同摩爾濃度的ASC35和替爾泊肽，ASC35的減重效果較替爾泊肽相對提升達71%。

體外實驗顯示，ASC35對GLP-1R和GIPR的激動活性比替爾泊肽強約4倍。結合所有臨床前研究，ASC35每毫克多肽的療效優於替爾泊肽（more efficient on a per-milligram peptide basis）。

「利用本公司專有的SALD制劑技術研發的ASC35月制劑獲FDA批准開展新藥臨床試驗，是歌禮治療肥胖症的多肽管線的一項激動人心的重要里程碑，當前，我們正在推進多款每月一次至每季度一次皮下注射的多肽進入臨床階段。」歌禮創始人、董事會主席兼首席執行官吳勁梓博士表示，「ASC35卓越的減重潛力，結合更靈活且對患者友好的每月一次皮下注射方式，將有望解決快速增長的肥胖症市場中未被滿足的重大需求。」

關於歌禮製藥有限公司

歌禮製藥有限公司是一家全價值鏈整合型生物技術公司，聚焦有望成為治療代謝疾病同類最佳（best-in-class）和同類首創（first-in-class）藥物的開發和商業化。利用公司專有的基於結構的AI輔助藥物發現（Artificial Intelligence-assisted Structure-Based Drug Discovery，AISBDD）、超長效藥物開發平台（Ultra-Long-Acting Platform，ULAP）技術以及口服多肽遞送增強技術（Peptide Oral Transport ENhancement Technology，POTENT），歌禮已自主研發多款小分子和多肽候選藥物，包括其核心項目ASC30，一款在研小分子GLP-1R激動劑，既可每日一次口服也可每月一次至每季度一次皮下注射作為減重治療療法和減重維持療法，用於長期體重管理；ASC36，一款胰澱素受體激動劑多肽，ASC35，一款每月一次皮下注射GLP-1R/GIPR雙靶點激動劑多肽，ASC37，一款GLP-1R/GIPR/GCGR三靶點激動劑多肽，ASC39，一款類似eloralintide、對胰澱素具有選擇性的強效口服小分子胰澱素受體激動劑，和ASC30_39 FDC，ASC30（GLP-1RA）與ASC39（胰澱素受體激動劑）的固定劑量復方制劑（FDC），用於長期體重管理。歌禮已在香港聯交所上市（1672.HK）。

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