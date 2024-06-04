GMM Music宣布與騰訊音樂娛樂集團和騰訊達成戰略合作

GMM Music首席執行官Phawit Chitrakorn表示：「隨著音樂產業進入第二輪繁榮，營收創下歷史新高並持續上升，GMM Music制定了一份新的戰略路線圖，以推動我們未來的增長，並不斷完善泰國音樂產業的基礎設施。我們的一項關鍵戰略是，與相信泰國音樂潛力的國際音樂產業領導者建立合作伙伴關系。我們非常高興TME和騰訊同意以約7000萬美元的價格收購我們10%的股份，以此對GMM Music進行戰略投資，這讓我們公司的估值達到了7億美元。此次投資將會鞏固我們的分拆計劃，而我們的遠大目標是，推動泰國新音樂經濟邁向可持續增長。此次合作將會促進我們共同努力，將我們的業務擴展到全新和更大的市場，在這之中，具有巨大市場潛力的中國是主要目標地區之一。毫無疑問，這次投資合作將會成為'巨大橋梁'，創造眾多機會，支持我們所處的產業向前發展，開拓新領域，同時也將泰國音樂產業推向國際認可、增長、業務表現和財務可持續性方面的新高度，提升整個產業的水平。」

GMM Music首席營銷官Fahmai Damrongchaitham補充說：「通過此次合作，TME和騰訊將會推動GMM Music加速增長，使我們能夠在新興市場抓住新機遇，同時利用全球最佳音樂資源增強我們的能力。我們將處於成為'下一個亞洲巨龍'的有利位置。這將使我們能夠創造'升級機遇'，在音樂業務的各個方面實現擴張。我們公司將在音樂和數字業務方面取得進步——這是未來音樂產業增長的關鍵驅動力，並在藝人和娛樂業務中擴展，通過TME和騰訊的全球網絡，將我們的人才帶到亞洲和世界舞台。我們的共同目標是，利用世界級制作資源和合作，讓泰國音樂經濟'在質量上更上一層樓'。我們的合作將會擴展到音樂和藝人共同制作上的進一步探索，以及音樂會和音樂節共同創作等方面。通過共同努力，我們在協同效應上面的可能性，將有助於顯著釋放GMM Music的真正價值。我們相信，兩位合作伙伴都將為我們公司的長期發展做出貢獻，並為我們公司帶來指數級的增長。我們認為，我們公司的IPO成功有堅實的支持。從根本上說，我們也努力通過持續的能力和專業知識交流、在特定地區以外拓展市場和銷售、為未來音樂創新提供深入的用戶洞察和技術資源，來推動可持續增長。此次戰略合作讓GMM Music真正地向前邁出了一大步，這是向音樂產業新時代邁進的重要裡程碑。」

此外，此次合作還將包括對JOOX Thailand的投資。對於GMM Grammy來說，這是一項戰略舉措，旨在利用科技業務，讓流媒體平台成為音樂產業的主要驅動力，並刺激泰國音樂產業融入全球音樂市場的增長趨勢。此次合作將會結合TME的技術實力，為新一代觀眾開發先進的平台體驗，同時結合GMM Music的內容管理實力，並繼續與其他所有音樂品牌合作。此次合作還將使粉絲經濟成為可能，通過提供泰國、中國和其他國家的藝人和粉絲互動的活動與渠道，創造新的商業機會。通過這些多方面的努力，GMM Music正在加強其競爭優勢，為即將到來的IPO之旅做好准備。

SOURCE GMM Music