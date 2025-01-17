移卡本地生活開放平台全年GMV同比增長894%

深圳2025年1月16日 /美通社/ -- 1月13日起，小紅書登頂App Store免費榜下載第一。小紅書作為年輕人的生活方式平台，近期在本地生活領域也拓展迅速，為上下游產業帶來了新的機遇，帶動市場空間進一步打開。

以移卡（9923.HK）為例，移卡本地生活業務佈局不斷擴張，其中移卡到店開放平台2024年GMV穩步增長，月均環比保持在20%左右，全年GMV同比增長894%。移卡旗下另一本地生活品牌已成為小紅書官方的入駐服務商，通過為商戶精准匹配達人，以熱點「種草」和優質素材帶動曝光，幫助商家全面提升品牌勢能，實現高效引流。

市場上本地生活服務商對小紅書在本地生活領域的發展前景非常看好，紛紛在「跑步進場」。小紅書憑藉其多元且優質的「種草」內容，以及真誠分享的社區氛圍，已成為能夠影響消費者決策的重要平台。移卡看到了小紅書的商業化潛力，去年已針對小紅書組建了專門的運營團隊，發力小紅書平台的「心智」營銷。

目前，移卡在小紅書平台的合作商戶已廣泛覆蓋餐飲、休閒、文娛、健康等領域。2024年8月，移卡本地生活業務為新中式小吃品牌煎餅道在武漢的新店做開業宣傳，通過熱詞熱梗和景點創意打卡互動等策略，為門店帶來超150萬的曝光量，用戶互動近7000次，打開新店熱度。此外，在與國家典籍博物館的合作中，移卡為其新展引流，通過首批優質探店筆記帶動了平台用戶自發發帖打卡，展覽主題詞條相關筆記超120篇。

值得一提的是，移卡本地生活業務也在積極拓展全球化佈局，目前在中國香港、新加坡、日本已落地小紅書營銷項目，合作客戶包括Art &Taste台灣餐廳、泓景悅宴港式茶餐廳、金亞淶泰國餐廳、樂翠園海鮮菜館、目舍眼鏡、Mr. korea BBQ、MASHI NO MASHI等。以金亞淶為例，通過小紅書實探筆記，0投流實現了超10萬的曝光量和超2000次的互動量，助力品牌在用戶端的好感度長效提升，帶動客流到店消費。

本地生活多平台齊開花。移卡很早便捕捉到這一趨勢，基於市場需求制定了多平台、多元化發展戰略。據其財報顯示，除小紅書外，移卡到店電商業務（即本地生活業務）已覆蓋了抖音、快手、微信視頻號、美團等多個平台。移卡打造的標準化中台工具能夠幫助商戶準確定位消費群體，針對不同流量平台屬性和消費者群體提供圖文、直播和短視頻等多種內容服務，幫助商戶獲客、留客。

未來，移卡還將對垂類商戶採用更精細化的行業運營策略，打磨中台運營能力，並整合支付和商戶解決方案的能力和商戶資源，進一步打造商戶全案數字化營銷能力。

SOURCE 移卡