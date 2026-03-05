華上生醫自主開發抗癌新藥GNTbm-38獲得美國FDA臨床一期試驗的IND核准

台北2026年3月5日 /美通社/ -- 華上生醫簡稱GNTbm （股票代碼：7427）宣布其自主開發，擁有全球開發權利，用於癌症免疫療法的全新表觀遺傳免疫活化劑GNTbm-38的臨床一期試驗，遞交美國FDA的IND申請獲得核准，將在美國進行臨床一期試驗的收案。

臨床試驗題目: A Phase 1a/1b, Open-Label, Dose Escalation and Expansion Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, Pharmacodynamics and Preliminary Efficacy of GNTbm‑38 in Adult Patients with Advanced Solid Tumors and Relapsed/Refractory Peripheral T-Cell Lymphoma.

華上生醫自主研發擁有全球開發權利的表觀遺傳免疫活化劑新藥GNTbm-38，在歷經5年開發，完成符合美國法規要求的臨床前研究，並在2026年1月30日（美國時間）完成美國FDA的臨床一期試驗的IND申請，經過審查與意見回覆，在2026年2月28日（美國時間）獲得核准，可以進入臨床一期試驗。 GNTbm-38是華上生醫研發團隊在表觀遺傳及腫瘤免疫治療領域多年的研究心血結晶，已經累積超過1萬頁的研究報告，並順利獲得美國FDA的IND核准，是華上生醫繼在台灣開發成功並國產製造之已上市抗癌新藥「剋必達」之後，另一個非常有價值與意義的重要里程碑。

華上生醫的研發團隊以「台灣創新研發 造福全球晚期癌症病患」的新藥研發信念，不斷的精益求精，創新研發「新一代的表觀遺傳免疫活化雙功能性藥物」---GNTbm-38。GNTbm-38已經申請全球多國發明專利，並已獲得40個國家核准專利。GNTbm-38具有非常優越的抗腫瘤活性，主要來自其獨特表觀遺傳調控機制，可以顯著激活免疫系統，獲得非常優越的抗腫瘤免疫活性。在2025年，GNTbm-38已在ASCO發表研究報告；並在同年獲得第22屆台灣國家新創獎肯定，本次再獲得美國FDA的IND核准，對華上生醫的研發團隊具有莫大鼓舞作用。華上生醫將攜手國際上有豐富經驗的CRO公司合作，推進GNTbm-38進入以美國、中國及台灣為主的全球多國多中心臨床試驗收案，希望能提供晚期癌症病患的新治療選擇。

華上生醫董事長陳嘉南博士表示: 「GNTbm-38是華上生醫研發團隊在剋必達新藥開發多年後，自主開發的新一代抗腫瘤免疫治療的新藥」。GNTbm-38是台灣自主開發的全新結構、口服、新成分新藥。GNTbm-38具有非常優異的表觀遺傳調控及免疫活化機制，可控制基因的表達開關，更深層影響基因與蛋白質的表現。華上生醫的研發團隊已經規劃GNTbm-38的臨床多個適應症開發策略，將優先開發復發或難治的外周T細胞淋巴癌，取得孤兒藥授予資格；再擴增新適應症。GNTbm-38是屬於一個廣普性、口服、抗癌新藥，開發潛力巨大，可以與多種不同機制藥物聯合使用，可聯合的用藥包括獨特的多重激酶抑制劑、免疫檢查點抑制劑、或anti-PD-1/VEGF雙特異性抗體等藥物，產生更強大的協同性抗癌療效，提供病患更好的治療效益。

關於GNTbm-38

GNTbm-38 是由華上生醫所自主開發的最新一代癌症免疫療法的樞紐藥物，已經獲得美國FDA的IND核准進入臨床一期試驗。它是藉由一個具免疫健全的腫瘤負荷動物測試平台所篩選出的抗癌候選藥物，並經多項臨床前研究，確認其在腫瘤免疫方面具有非常出色的抗癌活性。GNTbm-38 是一種口服藥物，具有調控基因表達的表觀遺傳調控和免疫活化的雙重獨特活性，這與過往開發的表觀遺傳調控藥物的機制顯著不同，它更著重於免疫激活的特殊藥理機制作用。GNTbm-38 可以通過獨特的表觀遺傳調控機制大幅重塑腫瘤微環境 (TME)，主要影響TME的細胞組成和基因的表達，可使原來的「冷腫瘤」轉變為「熱腫瘤」，從而吸引更多的CTL浸潤到TME。同時，它還可以減少抑制型免疫細胞（例如：TAM、Treg和MDSCs）被吸引至腫瘤微環境，以實現腫瘤微環境的重塑，這將更有利於獲得癌症免疫療法的抗癌治療效果。GNTbm-38的單藥療法可用於治療血液腫瘤，而GNTbm-38聯合療法可與獨特的多重激酶抑制劑或免疫檢查點抑制劑聯合使用治療各種實體腫瘤，主要是藉由一種獨特的癌症免疫療法機制來實現優越的抗癌治療目標。

關於華上生醫

華上生醫在台灣的股票代碼：7427，是一家自主開發新成分新藥的公司，並在台灣市場上已經推出對抗HR+/Her-2-晚期乳癌的新成分新藥剋必達，於2025年12月1日獲健保給付生效。近期，華上生醫自主開發的表觀遺傳免疫活化新藥GNTbm-38獲得美國FDA的IND核准，進入臨床一期試驗。華上生醫的研發團隊具備自主開發新藥的能力，擁有多個已申請全球專利的抗癌藥物的品系，目標是解決患者未被滿足的臨床需求。華上生醫主要專注於開發創新機制的新藥物，針對新一代癌症免疫療法，進行臨床驗證，希望能成功開發出屬於創新癌症免疫療法可用於多種不同適應症治療藥物，可望提供更有效，且更安全的創新治療藥物，滿足全球晚期癌症患者的治療需求，並改善患者的生活品質，重拾病患與家人的美好時刻。

新聞發言人：

華上生技醫藥股份有限公司

趙月秀資深副總經理

E mail: [email protected]

SOURCE 華上生醫