香港黃金交易所旗下GoldZip數碼黃金與Midas Labs建立戰略合作關係

香港和新加坡2026年5月19日 /美通社/ -- 於新加坡註冊並持有當地全合規牌照的數碼黃金項目「GoldZip」正式與全方位 Web3 生態與應用發展商 Midas Labs 簽署戰略合作協議。Goldzip 為香港黃金交易所（HKGX）成員，建立數碼黃金生態，透過此次簽約，Midas Labs 正式為指定 Web3 發展公司，打造全新一代的機構級數碼黃金生態系統。

香港黃金交易所一直積極推動傳統黃金市場的數碼化轉型與升級，致力為旗下近150家機構會員拓寬交易渠道與服務邊界。與此同時，Midas Labs 將透過此次深度合作，着手構建完善的商品交易生態圈，推動業界在 Web3 領域上邁出關鍵一步。

作為指定的 Web3 發展公司，Midas Labs 將負責構建符合監管要求的技術架構，協助將傳統實體黃金儲備與全球數字資產的流動性無縫連接。「GoldZip」（$XGZ）是得到香港黃金交易所全力支持的數碼黃金憑證，每 1 個 $XGZ 由實體黃金儲備支持，並存管於認可金庫中。透過 Midas Labs 的技術賦能，實體黃金將能轉化為具備全球編程能力的數字資產，極大地提高資產流轉與管理的效率。

香港黃金交易所主席張德熙強調了是次邁向 Web3 轉型的戰略意義，他表示：「我們要探索區塊鏈交易，將交易數字化，以主動迎接新一代 Web3.0 的交易趨勢和數字化的未來趨勢。」

未來的黃金市場將朝向數碼化發展。透過結合 Midas Labs 在真實世界資產（RWA）數碼化的專業技術，不僅能有效降低參與者的門檻，更將引導全球資本進入亞洲實體黃金市場，進一步鞏固香港作為連接東西方市場的國際黃金金融中心地位。

在未來一至兩年內，Midas Labs 將採取進取的擴展策略，核心目標是迅速擴大 Web3 生態系統的戰略版圖。Midas 將全力落實並部署穩健的數碼黃金應用與技術基建，以配合市場的高速發展，全面加速傳統黃金產業及生態圈內各機構數碼化升級的實際落地。

關於香港黃金交易所（HKGX）：香港黃金交易所是香港政府唯一認可的現貨黃金白銀交易所，擁有近150家的機構會員，及超過30家精煉廠商組成，致力於提供符合國際標準的黃金交易、倉儲與實物交割服務，是亞洲歷史最悠久且最具信譽的貴金屬樞紐。

關於 Midas Labs：Midas Labs 是一家致力於打造 Web3 生態應用與連接現實世界資產的創新公司。Midas 的核心目標不僅是提供技術支援，更專注於將傳統黃金買賣與 Web3 數碼網絡無縫接軌。透過開發全方位的應用場景，建立現實世界黃金的數字標準，從而推動實物儲備的數碼化及生態圈的全面轉型。官方網站：https://midaslabs.xyz

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SOURCE GOLDZIP DIGITAL PTE LTD