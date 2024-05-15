Goodnotes 針對 Apple Pencil Pro 推出全新功能，包括面板（Palette）和動態墨水（Dynamic Ink）

用戶只需輕捏 Apple Pencil Pro，即可在筆尖開啟 Goodnotes 面板，迅速切換工具、存取「復原」等常用指令，並更改筆觸線條粗幼及顏色。

全新面板功能只需輕捏筆桿即可啟用，各種工具都能在彈指之間隨心轉換，手寫電子筆記比使用紙筆更簡單流暢。例如標註 PDF 時，用戶可以邊用螢光筆標記文字，邊在頁邊空白處寫下附註；又或者在繪製心智圖（Mind Map）時，快速切換至套索工具（Lasso Tool），輕鬆整理圖表。透過面板，用戶書寫時能保持專注，隨時捕捉創作靈感。

鋼筆動態墨水

現在，Goodnotes 的鋼筆比以往更接近真實書寫。除了既有的力度感應外，鋼筆的墨水流量還會因應 Apple Pencil Pro 的旋轉而調整。

當用戶自然書寫時，筆觸會呈現書法般的變化美感，猶如真正的鋼筆一樣，展現每個人的獨特筆跡。 而且用戶可側轉筆桿，以更精確控制筆觸線條粗幼，並在懸浮時預覽筆觸效果。

Goodnotes 創辦人兼行政總裁 Steven Chan 表示：「我們一直精益求精，讓用戶使用 Goodnotes 進行思考、書寫和創作時，享有自然流暢的體驗。Apple Pencil 和 Goodnotes 一向相輔相成，而 Apple Pencil Pro 的全新互動功能將電子書寫提升至更高水平。 我們希望很快能夠分享更多創新功能，讓大家可以更輕鬆地表達和記下想法。」

今日起，所有使用 Apple Pencil Pro 和已安裝 iPadOS 17.5 於兼容 iPad 的 Goodnotes 用戶都可以啟用面板和鋼筆動態墨水新功能。

關於 Goodnotes

Goodnotes 是全球數百萬用戶使用的領先 AI電子筆記。Goodnotes 於 2011 年推出，起初是對紙質筆記的改進，推出了手寫電子筆記、搜索手寫文本和整理電子文檔。如今，Goodnotes 將生成式 AI 技術融入電子筆記，引領生產力工具的發展。Goodnotes 被評為蘋果 2022 年度 iPad App。

SOURCE Goodnotes Limited