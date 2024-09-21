華為GoPaint天生會畫數字創作活動全球啟動，科技與藝術同行
21 9月, 2024, 16:00 CST
西班牙巴塞羅那2024年9月21日 /美通社/ -- 9月19日，華為正式啟動以「共繪自然」為主題的2024 GoPaint天生會畫數字創作活動。從啟動日到2024年12月31日，鼓勵用戶從自然萬物中汲取靈感，感悟生命的力量，將所見、所感融入繪畫創作，創作獨特的美。
使用旨在激發創造力的華為平板電腦，全球消費者可以將「 創作至美」的理念付諸實踐。華為GoPaint天生會畫數字創作活動邀請每一位創作者，不斷汲取靈感，人人都是藝術家。
除了專業、自由、全球化的平台，華為希望通過創新技術為全球的繪畫愛好者提供更豐富的藝術創作工具。全新HUAWEI MatePad Pro 12.2英寸與HUAWEI MatePad Air憑借強大的硬件實力，在極大提升寫繪體驗的同時，配合全新升級的天生會畫App，通過專業筆刷引擎、多種創新畫布以及方天繪畫引擎2.0，帶來了專業、真實、易用的創作體驗。
目前天生會畫App已覆蓋全球30多個國家和地區，受到全球專業創作者和繪畫愛好者的好評。而華為平板也成功躋身全球第三，並在國內取得連續三個季度市場份額的第一。華為正在通過有溫度的硬件、軟件服務，在平板領域走出了一條獨具特色的成功之路。
SOURCE 華為
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