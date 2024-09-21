華為GoPaint天生會畫數字創作活動全球啟動，科技與藝術同行

西班牙巴塞羅那2024年9月21日 /美通社/ -- 9月19日，華為正式啟動以「共繪自然」為主題的2024 GoPaint天生會畫數字創作活動。從啟動日到2024年12月31日，鼓勵用戶從自然萬物中汲取靈感，感悟生命的力量，將所見、所感融入繪畫創作，創作獨特的美。

使用旨在激發創造力的華為平板電腦，全球消費者可以將「 創作至美」的理念付諸實踐。華為GoPaint天生會畫數字創作活動邀請每一位創作者，不斷汲取靈感，人人都是藝術家。