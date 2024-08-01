聖諾醫藥宣佈與Gore Range Capital合作成立Sagesse Bio，將RNAi療法推向美容醫學領域

香港、馬里蘭州德國城和中國蘇州2024年8月1日 /美通社/ -- Sirnaomics Ltd. （「本公司」，股份代號：2257，連同其附屬公司，統稱「本集團」或「Sirnaomics 聖諾醫藥」），一家行業領先的專注於探索及開發RNAi療法的生物製藥公司，今日宣佈與Gore Range Capital（美國德克薩斯州達拉斯）合作，成立合資企業Sagesse Bio，Inc.，將其新型RNAi治療產品推向美容醫學領域。

Sagesse Bio，一家註冊於美国特拉華州的公司，通過優化組合聖諾醫藥基於RNAi科技和產品開發方面的領導地位以及Gore Range Capital在皮膚健康行業世界領先的專業知識和財務資源，得以加快本公司創新药產品的臨床開發，来應對和布局快速增長的美容醫學市場。 Sagesse Bio將迅速開發聖諾醫藥已經在臨床階段（通過IND）的先導化合物。該藥物已經處於並完成其他適應症的II期臨床試驗。 最初關注的適應症包括塑身和减少脂肪。 Sagesse Bio公司創始人、董事會和新成立的執行管理團隊由一群來自皮膚健康行業的優秀高管、世界知名的皮膚病學和美容醫學臨床醫生以及RNAi醫學領域的領先專家組成。 Sagesse Bio的戰略目標是成為一家擁有創新技術和美容產品的世界領先的美容醫學公司。

Frederick Beddingfield，醫學博士，擔任Sagesse Bio的董事會主席，是國際知名的皮膚科醫生和生物製藥和美容行業的專家，曾領導BOTOX®、JUVEDERM®、 LATISSE®和KYBELLA® 等全球領先品牌的開發。 他曾擔任Allergan Medical和Kythera的首席醫療官，以及Sienna Bio和Kira Pharmaceuticals的首席執行官，現時在Cytrellis Biosystems的董事會任職。 Beddingfield博士表示："我非常高興能够幫助領導和建立Sagesse Bio。我們擁有一支經驗豐富的團隊，在人體臨床研究中發現脂肪細胞溶解具有良好耐受性的基礎上，擁有一個獨特的機會，可以迅速推進我們已经获得IND準予的主導產品的臨床試驗。"

Humberto Antunes先生，Sagesse Bio聯合創始人、Gore Range Capital合夥人、Galderma/雀巢皮膚健康前董事長兼首席執行官、國際知名的皮膚健康行業高級經理人，評論道："Sagesse Bio的戰略目標是為患者提供創新和改變生活的療法，最初将側重於局部脂肪重塑。"

"我們很高興能够建立這一歷史性的合作夥伴關係：RNAi治療候選藥物正在進入醫學美容產品開發領域，用於身體塑形，" 聖諾醫藥創始人兼執行董事、董事長、總裁兼首席執行官Patrick Lu博士評論道。 "聖諾醫藥和Gore Range Capital整合一體的專業知識和資源為Sagesse Bio的巨大增長潜力奠定了堅實的基礎，從而能夠加快其產品開發速度。"

聖諾醫藥董事會和公司管理團隊，Sagesse Bio董事會和股東已經批准了一系列相關的合作協議。兩家公司的管理團隊已經簽署了相關協議，並將在聖諾醫藥近期舉行的股東大會上授權批准通過。根據合作協定，Sagesse Bio將在聖諾醫藥的科學和技術支持下，立即啟動其主要候選產品SGY-101的臨床研究，並獲得与產品相關的知識產權的轉讓和授權。作為回報，聖諾醫藥將獲得高達3300萬美元的里程碑付款，以及在Sagesse Bio最低為6000萬的融資前估值的股份或者債券的融資後，估值將達到3600萬美元的Sagesse Bio的佔據多數股份的權益。Gore Range Capital負責初始資金籌措，並已经組建了高級管理團隊和顧問委員會。 此外，憑藉其在皮膚健康行業建立的領域專業知識和廣泛的联系，Gore Range Capital能够為Sagesse Bio的融資和業務發展提供實踐方法。

關於 Gore Range Capital (GRC)

Gore Range Capital（GRC）專注於皮膚健康業務的投資。 GRC的方法很簡單：专门投資於所熟悉的领域和赛道。 在团队成员各自的職業生涯中，GRC團隊在醫療保健的多個領域建立了專業知識和廣泛的網絡。 通過GRC可以專注於人类最大的且最能表現外貌和身份的器官——皮膚。 GRC可以通过運營為重點的私募股權投資的實踐方法與風險投資所需的早期指導相結合。 GRC成立於2015年，旨在與行業先驅結成夥伴，與投資組合公司密切合作，將皮膚健康創新推向市場。 為了完成這一使命，GRC利用已有的經驗豐富的醫療保健投資者、領導者和從業者團隊，為投資者和创业者提供戰略、財務和科學專業知識的咨询。 如需瞭解更多資訊，請訪問：www.gorerangecapital.com。

關於 Sirnaomics

Sirnaomics是一家RNA療法生物製藥公司，公司候選產品處於臨床及臨床前階段，專注於探索及開發創新藥物，用於治療具有醫療需求及龐大市場機會的適應症。Sirnaomics是首家於亞洲和美國均擁有重要市場地位的臨床階段RNA療法生物製藥公司。憑藉其專有的遞送技術：多肽納米顆粒遞送平臺和GalNAc偶聯物遞送平臺，GalAhead™，本集團已建立非常豐富的候選藥物管線。STP122G 是利用集團 GalAhead™ mxRNA 技術的首個候選藥物，目前正處於第一階段開發階段。STP125G 是第二款基於 Sirnaomics 專利 GalAhead™ mxRNA 技術的 siRNA 治療藥物，以載脂蛋白 C3 mRNA 為靶點，用於心血管疾病的治療。STP237G 是首個基於 GalAhead™ muRNA 技術的雙靶向藥物，目前處於臨床前評估的後期階段。通過 STP705 和 STP707 的臨床專案，集團在腫瘤應用方面也取得了多項成功。隨著Sirnaomics臨床生產設施的建立，本集團專注實現從生物科技公司向生物製藥公司的躍進。如欲瞭解更多關於公司資訊，可瀏覽：www.sirnaomics.com。

SOURCE Sirnaomics