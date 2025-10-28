升級版美國運通GOURMET CLUB隆重登場

盡享全港逾 300 間餐廳及酒吧精彩優惠

香港 2025年10月28日 /美通社/ -- 美國運通滋味呈獻升級版美國運通GOURMET CLUB，匯聚全港超過300間餐廳及酒吧，涵蓋逾20種各國風味，為您帶來更豐富的餐飲體驗及專屬禮遇。此升級延續近期的餐飲推廣活動，包括「享一賞一」星級食府優惠，進一步體現美國運通致力為卡會員締造非凡餐飲體驗的承諾。

無論是與好友在人氣小店輕鬆小聚，還是在星級食府慶祝重要時刻，美國運通GOURMET CLUB都讓卡會員輕鬆找到心儀餐廳。升級版美國運通GOURMET CLUB優惠精彩豐富，包括限時「享一賞一」星級食府優惠、精選餐飲折扣，以及專屬會員福利，令人有更多原因品嚐每頓美酒佳餚。