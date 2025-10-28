升級版美國運通GOURMET CLUB隆重登場

新聞提供者American Express
28 10月, 2025, 11:44 CST
盡享全港逾 300 間餐廳及酒吧精彩優惠
香港 2025年10月28日 /美通社/ -- 美國運通滋味呈獻升級版美國運通GOURMET CLUB，匯聚全港超過300間餐廳及酒吧，涵蓋逾20種各國風味，為您帶來更豐富的餐飲體驗及專屬禮遇。此升級延續近期的餐飲推廣活動，包括「享一賞一」星級食府優惠，進一步體現美國運通致力為卡會員締造非凡餐飲體驗的承諾。
無論是與好友在人氣小店輕鬆小聚，還是在星級食府慶祝重要時刻，美國運通GOURMET CLUB都讓卡會員輕鬆找到心儀餐廳。升級版美國運通GOURMET CLUB優惠精彩豐富，包括限時「享一賞一」星級食府優惠、精選餐飲折扣，以及專屬會員福利，令人有更多原因品嚐每頓美酒佳餚。
美國運通亞洲地區主管劉偉德表示：「對現今饕客而言，美食是連結彼此、歡慶時刻、探索世界的最佳方式。美國運通GOURMET CLUB旨在為卡會員帶來更豐富、更具價值的多元美饌及餐飲體驗，讓他們探索美食的每一步都更精彩。」
憑專屬優惠盡享全球美饌
- 由即日起至2025年12月31日，卡會員於指定城中人氣餐廳憑卡簽賬，不但可細意品嚐中、法、意、日、韓等多國不同料理，更可專享高達七折優惠。[1]
- 由即日起至2025年11月19日，卡會員凡於30間指定餐廳用膳，同桌每位客人均可享免費飲品一杯。[1]
- 由即日起至2025年12月31日，卡會員凡於20間指定酒吧及餐廳惠顧指定飲品，即可免費享用開胃小食。[2]
「享一賞一」尊貴餐飲體驗
- 由即日起至2026年2月28日，美國運通白金卡會員可於16間本地頂級以至米芝蓮星級餐廳尊享全新「享一賞一」餐飲體驗[3]，以一人價錢享用二人精心設計的晚膳菜單[4]。
- 白金卡會員其他專屬餐飲禮遇包括於超過140間高尚食府可享高達6折優惠，以及全年高達HK$2,000的環球餐飲簽賬回贈[5]。
票選最愛餐廳 贏取星級餐饗
- 美國運通卡會員由即日起至2025年11月30日，除可親身發掘琳瑯滿目的餐飲優惠之餘，更可透過「美國運通卡會員最喜愛餐廳」票選活動，先登入go.amex/luckydrawiform_cn，登記並投選最愛餐廳。成功投票的合資格基本卡會員更將自動參加幸運抽獎，共10位幸運得主可獲得香港瑞吉酒店L'Envol雙人餐饗體驗（價值HK$4,813）及HK$3,000簽賬回贈。[6]
所有優惠及禮遇受條款及細則約束，並可能受指定預訂要求、兌換上限、消費要求、限制日期和除外情況的限制[7]。詳情請瀏覽美國運通GOURMET CLUB專頁。
關於美國運通
美國運通（NYSE: AXP）是一個利用科技引領的全球性支付及高端品味生活品牌。我們的團隊遍佈全球，竭力透過卓越的產品、服務和體驗提昇生活品質及促使業務成功，為客戶提供所需支援。
美國運通於1850年創立，總部設於美國紐約。品牌以信任、安全及服務為基石，多年來創新不斷，並為客戶創建會員價值。憑藉涵蓋全球過億商戶點的龐大網絡，我們時刻致力為廣大消費者、中小企及大型公司提供世界頂尖的客戶體驗。
如需查詢更多資料，請瀏覽americanexpress.com/hk、americanexpress.com/en-us/newsroom/ 及 ir.americanexpress.com。
|
[1] 完整餐廳名單及優惠條款與細則，請瀏覽partner.diningcity.asia/#/home?program=amexdining2025。
[2] 完整酒吧名單及優惠條款與細則，請瀏覽partner.diningcity.asia/#/home?program=amexchill2025。
[3] 合資格卡會員凡購買指定晚膳菜單，即可免費獲享另一份同款晚膳菜單（「享一賞一」優惠）。
[4] 詳情及條款與細則，請瀏覽partner.diningcity.asia/#/home?program=amexb1g1。
[5] 由2025年1月7日至12月31日。詳情及條款與細則，請瀏覽go.amex/plat_gdc_cn。
[6] 每個合資格卡賬戶只能由基本卡會員註冊一次及每位參加者只可於推廣期內最多獲得一份獎品。推廣生意的競賽牌照號碼：60684。詳情及條款與細則，請瀏覽go.amex/diningluckydraw_cn。
[7] 根據香港法例，不得在業務過程中向 18 歲以下人士售賣或供應令人醺醉的酒類。
SOURCE American Express
分享這篇文章