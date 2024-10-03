日本山系潮人熱捧戶外功能時尚品牌Gramicci 2024秋冬系列經典G Pant回歸復刻登場

Gramicci 2024秋冬系列為寒冷季節的戶外活動，提供了一個保暖而多用途的選擇。從經典的 Gramicci Pant系列之始，至全新推出的冬季斜紋布單品，以及中重量級的外衣層，此秋冬系列的設計繼續延續品牌功能與時尚兼備的特點。季節性的圖案絨布為戶外活動提供額外舒適感的同時，毫不犧牲服裝的功能性細節與合身性。而 Meadows 日本牛仔布系列則由被譽為世上最精緻布料之一、日本著名 Kaihara 織布廠出品的厚牛仔布製作，確保單品保持衣款挺身及耐用性，秉承Gramicci「Freedom-of-Movement」的初心。

經典Gramicci Pant復刻登場 特大彈性獨家「Gusseted Crotch」始終不變

從第一條G-Short開始，長褲款G-Pant均具有經典的褲檔三角活動裁片以及腰部Flexfit設計，提供高達 180 度的靈活性，配合帆布超級耐磨質地及腰部嘅織帶，做任何大幅度動作的活動都同樣自在舒適。秋冬系列的G-Pant更加入Winter Twill 的超保暖棉織物，特別適合在寒冷的冬天早上穿著，可提供額外的保溫效果。不說不知道，可供180 度跨腿彈性的設計靈感竟然來自香港著名的武打明星李小龍的飛踹功夫，G-Pant的獨特靈活性定能滿足不同運動愛好者的需求。

Gramicci 2024秋冬系列主打單品

秋冬系列的 Gramicci Pant特別加入 Winter Twill 的超保暖棉織物，不僅堅韌耐用，而且經過磨毛處理，手感超柔軟，特別適合在寒冷的冬天早上穿著，可提供額外的保溫效果。

Trekking Pant 及Skirt系列以Stretch Polyester Ripstop材料特製，摸起來像棉花，但卻比棉花更有機能性，擁有極佳的彈性恢復力，穿上它不會讓人感覺僵硬和局促，而是會隨著穿搭者的行動而彈性伸展，但仍能保持造型。

Meadows 日本牛仔布系列則由被譽為世上最精緻布料之一、日本著名 Kaihara 織布廠出品的12.5oz厚牛仔布加入CORDURA尼龍編織，使其更加堅韌，具有極佳的抗撕裂和耐磨性，確保單品保持衣款挺身及耐用性。

Gadget Pant一直以來都是深受登山愛好者歡迎的耐用登山裝備，特別為耐磨而生。Gadget Pants以及適合夏季穿著的 Gadget Shorts是透徹的 Gramicci 品牌核心價值的兩大系列，擁有大口袋及潑漆工褲設計，近乎Cargo褲及工褲之間。今季的Gadget Pant回歸是由Gramicci設計團隊翻閱 Gramicci 檔案中的目錄時，偶然發現了一張小小的照片而緣起。秋冬系列的Gadget Pant擁有獨特的細節，例如右邊口袋上方的尼龍織帶，完美呈現了Gramicci在 90 年代時所製作的獨一無二的攀岩設計，再加上結合更現代化的造型，完美還原此紅極一時的熱賣牌款。

本季Gramicci攜手 與兩大知名Urban Outdoor風品牌推出聯乘系列

Gramicci x KEEN：合作推出聯乘鞋款Jasper Zionic，融合兩個品牌的戶外功能和耐用設計。這款鞋履具有卓越抓地力的堅固外底和透氣網眼襯裡，改良的鞋帶系統提供更好的腳部固定。獨特的鋸齒形縫線和線條設計呈現山脊的崎嶇視覺效果，經洗刷處理的麂皮絨革面則賦予粗野質感。

Gramicci x and wander：來自日本的and wander擅長將戶外服裝的功能細節與對造型和時尚風格的敏銳觸覺融合，與Gramicci的聯乘系列以日本設計精粹及兩個品牌對戶外探索的熱愛為基礎，加入來自70年代的登山場景作為靈感，以原創迷彩圖案及鮮艷橙調為主軸，聯乘單品包括由保暖漁夫帽、特別適合戶外活動、大熱的繭型款Voyager Skirt及Ripstop Voyager Pant，以至加厚兩用背包，秋冬必備的羽絨及Fleece外套當然也應有盡有，日牌粉絲換季必備！

Gramicci 2024秋冬系列及Gramicci x KEEN聯名鞋款Jasper Zionic已在官方網店與日本同步發售。Gramicci x and wander則會於10月4日起於官網發售。欲了解更多詳情，請瀏覽https://www.gramicci-global.com/

請參閱以下 Gramicci 2024秋冬全系列單品

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關於Gramicci

自 1982 年起，Gramicci 開始製作戶外生活所需的功能性時尚服飾。Gramicci 為運動而生，深受無數運動文化愛好者的歡迎。從加州 Ventura 的車庫開始，Gramicci 已發展至東京的大街小巷，甚至更遠的地方。

SOURCE Gramicci HK