Gravity宣布《東京都市謎案特搜事件簿》全球發行

- 現已在PlayStation®4、PlayStation®5和任天堂Switch™上發布，並在Steam®上更新了語言支持。

- 數字版現已在PlayStation Store和任天堂eShop上架，可立即下載暢玩。

韓國首爾2024年11月29日 /美通社/ -- 全球領先的游戲公司Gravity於11月28日在全球市場（日本除外）正式推出《東京都市謎案特搜事件簿》(Tokyo Psychodemic)。

《東京都市謎案特搜事件簿》為玩家帶來了一場2D電影般的法醫調查體驗，讓玩家沉浸在一個後疫情時代，面對超自然現象的世界。游戲中，玩家需要運用法醫專業知識和團隊合作來調查懸案，而案件解決方法的選擇將決定游戲的多個不同結局。