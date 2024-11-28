Gravity宣布《東京都市謎案特搜事件簿》全球發行

新聞提供者格雷維蒂
29 11月, 2024, 03:19 CST
- 現已在PlayStation®4、PlayStation®5和任天堂Switch™上發布，並在Steam®上更新了語言支持。
- 數字版現已在PlayStation Store和任天堂eShop上架，可立即下載暢玩。
韓國首爾2024年11月29日 /美通社/ -- 全球領先的游戲公司Gravity於11月28日在全球市場（日本除外）正式推出《東京都市謎案特搜事件簿》(Tokyo Psychodemic)。
《東京都市謎案特搜事件簿》為玩家帶來了一場2D電影般的法醫調查體驗，讓玩家沉浸在一個後疫情時代，面對超自然現象的世界。游戲中，玩家需要運用法醫專業知識和團隊合作來調查懸案，而案件解決方法的選擇將決定游戲的多個不同結局。
游戲玩法主要由兩個部分組成：場景探索和證據收集。場景探索為玩家提供了詳細的案件敘述和角色深入的心理描寫，這些元素通過生動的2D動畫和動態靜態圖像得以呈現。證據收集則側重於分析犯罪現場的數據，包括照片、視頻、錄音和文本文件，以發現線索。通過合作發現線索可以推動故事發展，營造出引人入勝的調查氛圍。
實時閉路電視錄像和互動證據板增強了沉浸感，為玩家帶來逼真的調查體驗。
Gravity在全球市場（日本除外）推出了PlayStation®4、PlayStation®5和任天堂Switch™版《東京都市謎案特搜事件簿》。玩家可通過PlayStation Store和任天堂eShop立即購買體驗數字版。游戲語言選項包括韓語、英語、日語、簡體中文和繁體中文。Steam®平台也提供了更新後的語言支持。而《東京都市謎案特搜事件簿》的日文版最初於5月在PlayStation®4、PlayStation®5和任天堂Switch™上專門面向日本市場發布。
Gravity的主機游戲發行業務團隊負責人Yoo Joon表示：「《東京都市謎案特搜事件簿》巧妙融合2D精美畫面與實景視覺元素，以及立體豐滿的角色塑造，為玩家精心打造了一場扣人心弦的懸疑劇情盛宴。這款游戲不僅通過電影級的敘事手法引人入勝，更以推理為核心的游戲機制激發玩家的緊張與興奮，必將深深吸引所有熱愛神秘與冒險的玩家。」
有關在Steam®、PlayStation®4、PlayStation®5和任天堂Switch™上玩《東京都市謎案特搜事件簿》的詳細信息，請訪問各平台的官方網站。
[Gravity官網] http://www.gravity.co.kr
[Gravity電腦和游戲機信息頁面] https://www.startwithgravity.net/
[《東京都市謎案特搜事件簿》官網] https://tokyo-psychodemic.com/?lang=en
[《東京都市謎案特搜事件簿》Steam官網] https://store.steampowered.com/app/2397140/____XFILE/
[《東京都市謎案特搜事件簿》PlayStation官方商店] https://store.playstation.com/en-us/concept/10008939
[《東京都市謎案特搜事件簿》任天堂Switch官網] https://www.nintendo.com/us/store/products/tokyo-psychodemic-switch/
聯系方式
Gravity Co., Ltd.
Alex Won，Gravity 2業務部
電郵：[email protected]
SOURCE 格雷維蒂
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