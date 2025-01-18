Gravity Game Hub宣布Ragnarok Idle Adventure Plus現已開放預註冊！

《Ragnarok Idle Adventure Plus》是一款全新的放置類角色扮演 (RPG) 手游，以絢爛多彩的3D奇幻世界為背景，內容充分展現了《Ragnarok》的獨特氛圍。在這款遊戲中，玩家將踏上穿越米德加爾特廣闊而生動世界的旅程，邂逅來自深受玩家喜愛的《Ragnarok Online》系列中的標誌性角色與傳奇怪物。

Gravity Game Hub (GGH) 總裁Harry Choi表示：「《Ragnarok Idle Adventure Plus》是一款易於上手的RPG遊戲，既能為大型多人在線角色扮演遊戲 (MMORPG) 的玩家提供舒適的遊戲體驗，同時又提供了獨特的劇情和豐富的內容，充分展現了《Ragnarok》的獨特氛圍。」 他還表示：「隨着這款遊戲即將在全球範圍內上線，為了提升全球玩家的遊戲體驗，《Ragnarok Idle Adventure Plus 》提供了六種語言選項，分別是英語、簡體中文、泰語、印尼語、西班牙語和葡萄牙語。」

Gravity Game Hub準備了一系列精彩的預註冊獎勵，隨着越來越多的玩家加入這場冒險之旅，這些獎勵將逐步解鎖。以下是一些值得期待的獎勵內容：

5萬預註冊解鎖：300金幣(GP)

10萬預註冊解鎖：5把Moon Key（月光鑰匙）和2份1小時掛機主要角色經驗值

20萬預註冊解鎖：1張藍色潛水鏡藍圖

30萬預註冊解鎖：5把Stardust Key（星塵鑰匙）和1枚紫色寵物蛋

50萬預註冊解鎖：1張Windup Spring Blueprint（發條彈簧藍圖）

這些獎勵將為您的冒險之旅開個好頭，提供獨一無二的道具和獎勵，讓您的遊戲體驗更加豐富多彩。

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關於Gravity Game Hub

Gravity Game Hub (GGH) Pte Ltd成立於2021年，是一家專註於在線遊戲和手機遊戲的遊戲發行商和開發商。Gravity Game Hub致力於為所有東南亞地區的玩家提供互動式遊戲體驗，並打造一個充滿活力的遊戲社區。

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