越南城市住宅市場發展勢頭強勁，Green Skyline吸引臺灣地區投資者關注

越南仍是本地區最具活力的經濟體之一。根據越南統計總局資料，2026年第一季度國內生產總值（GDP）同比增長7.83%。同期，外商直接投資註冊總額達152億美元，同比增長42.9%；實際到位外資增長9.1%至54.1億美元。這些資料反映出國際社會持續看好越南的增長軌跡，以及該國作為國際資本、商業擴張和城市發展目的地的地位。

越南還持續完善房地產行業的法律和監管框架。修訂後的《土地法》、《住房法》和《房地產經營法》的同步實施，有助於為合法所有權和行政程式（包括適用于外國公民的相關規定）建立更清晰的框架。

坐落於城市核心增長走廊

Green Skyline是Green Square綜合城市規劃項目內的首個高層住宅區。Green Square占地39公頃，位於胡志明市東北部走廊，地處胡志明市與同奈市兩大增長區域的交匯點。

該項目坐落於三面臨街的地塊，沿範文同大道延長線而建，正對GO! Di An大賣場，毗鄰Hoan My國際醫院。從該位置出發，居民可便捷前往守德市、西貢高科技園區、胡志明市國家大學以及第一郡中央商務區。

Green Skyline還處於多個重大基礎設施項目的輻射範圍內，包括三環路、規劃中的地鐵1號線延長線、隆城國際機場以及南部區域間交通網絡。這些基礎設施項目預計將進一步加強胡志明市與周邊經濟區之間的互聯互通。

國際買家可合法購買

對臺灣地區投資者及其他國際買家而言，Green Skyline的核心吸引力之一在於其合法購買資格。該項目已獲得監管機構批准，允許外國企業及個人購買並擁有產權。

TBS Land及其合作夥伴網絡還為國際買家提供支持服務，包括法律諮詢、所有權流程指導、財務諮詢及多語言協助。這些服務旨在幫助買家更好地瞭解在越南購置住宅物業所涉及的當地流程。

該項目已竣工，計劃於2026年交付，縮短了早期住宅開發項目常見的等待週期。此次開盤階段推出的Skyline Central公寓，配備了高標準全裝修套餐，包括大金和松下空調系統、符合美國酒店規格的絲漣床墊，以及通過E1級環保認證的木櫥櫃，確保日常居住安全。

TBS Land更廣泛城市發展戰略中的項目

Green Skyline是TBS Land在Green Square城市區域內更廣泛開發計劃的一部分。該項目體現了公司專注于開發與基礎設施、服務及成熟城市配套緊密相連的住宅產品。

隨著越南主要經濟中心對地理位置優越的住宅物業需求持續增長，Green Skyline正位於城市擴張、基礎設施連接與跨境投資興趣的交匯點。

Green Skyline由TBS Group生態系統成員TBS Land開發，項目二期已於2026年6月開放預訂。

關於TBS Land

TBS Land成立於2000年，是越南領先的私營多行業企業集團TBS Group旗下的房地產投資與開發公司。該公司前身為Areco Real Estate Company，現已開發涵蓋住宅、商業、辦公、酒店及度假地產等多元化的投資組合。

憑藉二十多年的開發經驗，TBS Land專注於胡志明市、平陽省、同奈省及越南其他增長市場等重點經濟區域的項目。公司致力於開發與基礎設施、服務和長期社區價值緊密相連的房地產產品。

銷售展廳：胡志明市以安坊5A Xa Lo Xuyen A

網站：www.green-skyline.net

資訊來源：

https://nhadautu.vn/fdi-dai-loan-vao-viet-nam-su-dich-chuyen-cua-chuoi-gia-tri-d105198.html

https://www.nso.gov.vn/en/data-and-statistics/2026/04/report-on-socio-economic-situation-in-quarter-i-in-2026

https://www.globalpropertyguide.com/asia/vietnam/rent-yields

https://www.globalpropertyguide.com/asia/taiwan/rental-yields

SOURCE TBS Land