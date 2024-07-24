勤創永續GreenCo透過工具和專業知識助力企業解決範圍三排放問題

香港2024年7月24日 /美通社/ -- 勤創永續GreenCo，作爲一家在香港和新加坡擁有豐富經驗的ESG顧問公司，近期發現許多企業在量化及披露其範圍三溫室氣體排放（即公司直接營運外的其他間接排放）方面均面臨挑戰。隨著全球對氣候行動的關注以及對環境、社會和管治（「ESG」）報告義務的不斷加強，包括香港交易所、新加坡交易所和中國内地三大證券交易所等，勤創永續GreenCo認爲企業，尤其是上市公司在了解和管理其價值鏈排放方面變得愈發重要。爲此，勤創永續GreenCo已開發流暢且完善的工作流程及程序，幫助客戶能夠游刃有餘地應對複雜的範圍三溫室氣體排放核算。

範圍三排放核算的挑戰

核算範圍三排放是一項極其複雜且需要投入大量資源的工作，因爲企業需要應對一系列的挑戰，包括數據可用性問題、供應商參與的挑戰以及繪製企業價值鏈等難題。

除此之外，根據最受認可的國際框架、倡議和報告要求的規定，企業應根據《溫室氣體核算體系》測算其溫室氣體排放量，當中要求企業考慮15個不同的排放類別，從企業所購買的商品和服務、員工通勤到企業的投資。對於每個識別到的排放類別，如何恰當地符合其最低要求，需要企業仔細的考量並應用全面的方法。

如果對其範圍三排放足跡沒有清晰全面的了解，企業在設定有意義的減排目標，以及滿足監管機構、投資者和消費者日益增長的期望時，將舉步維艱。

勤創永續GreenCo董事Max Tsang分享了他的觀點：「根據我們的經驗，我們發現許多公司難以與其供應商和外部各方合作以獲取必要的信息，這導致了數據缺口和排放信息不完整的情況。此外，缺乏標準化的方法和程序也使他們難以確保範圍三披露的可比較性。」

「範圍三排放核算的複雜性對許多企業來説是一大障礙，但同時也是一個充滿機遇的重要領域，」Max解釋道，「通過採取戰略性的方法繪製其價值鏈排放，企業可以獲得寶貴的見解，為其制定可持續發展路綫圖提供依據，並發掘競爭優勢。」

主動管理的益處

勤創永續GreenCo新加坡的董事兼負責人Dr. Charlie Yang強調了主動管理範圍三排放所帶來的益處。他解釋道：「在新加坡日益注重綠色環保的商業環境中，主動管理範圍三排放至關重要。這展示了企業對環境管理的承諾，促使其成爲負責任的企業公民。」

Dr. Yang進一步指出，範圍三排放分析可以讓企業更深入地了解其價值鏈，從而爲企業提升其氣候韌性及降低風險敞口提供機遇。他補充道：「擁有更全面的溫室氣體排放清單（包含範圍三排放）可以讓企業邁步向前，與投資者青睞的國際公認倡議和行業最佳實踐保持一致，包括設定科學碳目標以及準備透過碳披露項目等平台披露更多資訊等。」

Dr. Yang強調了這種積極主動方式的重要性，同時表示：「在新加坡邁向可持續發展未來的過程中，能夠展示其管理範圍三排放承諾的企業，將更有發展潛力並對國家實現氣候目標作出貢獻。主動採取行動不僅能夠幫助企業加強對新興法規的準備工作，符合投資者和客戶的期望，亦能透過透明的披露提升品牌聲譽，獲得利益相關者的信賴。」

勤創永續 GreenCo 如何提供協助

作爲一家經驗豐富的ESG咨詢顧問公司，勤創永續GreenCo有能力幫助企業應對範圍三排放核算的複雜性，其專業團隊擁有深厚的行業知識和豐富的經驗，能夠協助具有複雜價值鏈的企業制定其範圍三排放清單。

勤創永續GreenCo已制定標準化的工作流程，以引導企業逐步建立全面的範圍三溫室氣體清單。勤創永續GreenCo助理首席顧問Stephanie Chan解釋道：「我們將與您的團隊緊密合作，助您了解自身業務、繪製企業價值鏈，並識別相關的排放源。之後，我們將收集必要的數據並應用符合《溫室氣體核算體系》的方法進行核算。」

為簡化數據收集及整合，勤創永續GreenCo借助了精簡的流程和尖端的技術解決方案。她補充道：「我們了解有效的範圍三排放管理需要企業整個價值鏈的積極參與。我們完善的綫上數據收集門戶可以助您輕鬆便捷地與您的業務夥伴建立合作關係。」

關於勤創永續GreenCo

自2016年以來，勤創永續GreenCo一直專注於ESG報告和可持續發展諮詢領域。作為全球報告倡議組織社區（GRI Community）和商界環保協會（BEC）等可持續發展協會的成員，勤創永續GreenCo的專業諮詢團隊致力為企業打造量身定制的ESG諮詢服務。我們與超過60家香港和新加坡的上市公司，連同全球不同業務背景的企業一直保持合作，當中涵蓋大部分恆生行業分類系統中的行業。

勤創永續GreenCo遵循國際和本地標準，包括香港聯交所附錄C2（前稱附錄27/20）《環境、社會及管治報告指引》、聯合國可持續發展目標（UN SDGs）、聯合國負責任投資原則（UNPRI）、全球報告倡議組織（GRI）、氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）、國際財務報告準則S2號-氣候相關披露（IFRS S2）、碳披露項目（CDP）指導文件和問卷調查以及標普全球企業可持續發展評估（CSA）。透過應用這些框架，勤創永續GreenCo為各個行業領域的客戶提供全方位的諮詢服務，通過最前沿、有見地及實用的解決方案助其在透明度、可持續化和韌性提升方面作出改變。

如欲了解更多詳情，請訪問 www.greenco-esg.com 或 www.greenco-esg.sg 或訪問我們的ESG公共門戶：https://greenco.app

傳媒聯絡/Media Contact：

電郵/Email: [email protected]

電話/Phone: +852-28733612

SOURCE 勤創永續GreenCo