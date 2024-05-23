GreenNode攜手英偉達與全球合作夥伴推進亞太區生成式AI發展

自2024年4月以來，GreenNode在泰國和越南的數據中心已配備數千個高性能英偉達H100 GPU。這些設施提供高效、快速的大語言模型（LLM）訓練，顯著加快了向企業交付生成式AI解決方案的速度。

VAST Data亞太及日本區副總裁Sunil Chavan表示：「我們很高興與GreenNode合作，推動亞太及其他地區的AI發展。訪問英偉達H100 GPU等高需求資源一直是AI初創公司面臨的挑戰。通過將GreenNode對H100 GPU的即時訪問與VAST為AI工作負載從頭開始構建的獨特數據平台相結合，我們可以提供無縫且有彈性的AI即服務，賦能組織更快地將其創新的AI解決方案推向市場。」

除了雲服務外，GreenNode還處於開發生成式AI技術和應用的最前沿。取得的顯著發展包括340億參數的越南大語言模型（LLM）和無代碼聊天機器人平台，該平台通過能夠處理複雜的越南互動和精確問答環節的AI聊天機器人促進高性能、全天候客戶服務。

此外，GreenNode還與VNGGames合作，成功推出了「Artian」，這是一款由 Stable Diffusion支持的應用，顯著改進了遊戲角色和多媒體內容的設計和製作，所有這些都由GreenNode先進的GPU雲基礎設施提供支持。

GreenNode和VNG Digital Business產品主管Tung Vu補充道：「GreenNode很高興能推動亞洲蓬勃發展的AI創新。我們的GPU Cloud產品將促進區域AI開拓者更高效地提供卓越的AI項目。」

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SOURCE GreenNode