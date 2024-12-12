凱柏膠寶榮獲GRS認證：再次證實了其創新和可持續發展的承諾

新聞提供者凱柏膠寶
12 12月, 2024, 13:41 CST
馬來西亞吉隆坡 2024年12月12日 /美通社/ -- 凱柏膠寶 - 全球熱塑性彈性體 (TPE) 製造商其位於馬來西亞生產基地的精選可持續TPE化合物已獲得了全球回收標準 (GRS)的認證。此認證的可持續TPE適用於個人護理、家用電器、可穿戴設備和消費性電子應用等領域。
為了回應塑膠產業對可持續發展解決方案日益增長的需求，凱柏膠寶積極採取行動，為客戶提供可持續化合物的解決方案。 GRS 認證能證明本公司精選的可持續TPE在生產過程中符合嚴格的社會和環境標準，包括使用 GRS 認證的原料以及供應鏈中的無縫可追溯性。
經GRS認證的可持續TPE化合物為客戶和凱柏膠寶帶來了許多好處。該認證符合社會和環境標準，這有助於支持可持續發展倡議，並與全球氣候目標保持一致。
凱柏膠寶GRS認證的可持續TPE能夠確保：
- 所使用的化學物質符合國際法規和標準，確保產品的安全性。
- 經第三方回收含量率驗證的可持續TPE。
- 提升整個供應鏈的透明度和責任制，並實現全面的追溯性。
- 透過從基於化石燃料轉向可持續的原材料，從而降低碳足跡。
為了履行可持續發展承諾，凱柏膠寶將逐步增加具有回收含量的可持續TPE，降低及使用原料所生產的TPE從而減少產品碳足跡。
本公司承諾將採取一切必要的措施，以確保產品品質和加工參數不變，使客戶能夠順利過渡到新的可持續TPE產品和服務。
該可持續TPE是專為那些更重視使用可持續性材料的行業而設計的，涵蓋個人護理、家用電器、可穿戴設備和消費性電子應用等領域。
本公司致力於提供高品質的可持續TPE解決方案以支持合作夥伴和客戶在可持續發展的需求和策略，從而更好地促進環境和社會影響。
凱柏膠寶透過GRS認證再次證實了其創新和可持續發展的承諾，為客戶提供更多可持續TPE的解決方案。
目前GRS認證僅適用於凱柏膠寶馬來西亞工廠生產的精選可持續TPE。
SOURCE 凱柏膠寶
分享這篇文章