凱柏膠寶榮獲GRS認證：再次證實了其創新和可持續發展的承諾

經GRS認證的可持續TPE化合物為客戶和凱柏膠寶帶來了許多好處。該認證符合社會和環境標準，這有助於支持可持續發展倡議，並與全球氣候目標保持一致。

凱柏膠寶GRS認證的可持續TPE能夠確保：

為了履行可持續發展承諾，凱柏膠寶將逐步增加具有回收含量的可持續TPE，降低及使用原料所生產的TPE從而減少產品碳足跡。

本公司承諾將採取一切必要的措施，以確保產品品質和加工參數不變，使客戶能夠順利過渡到新的可持續TPE產品和服務。

該可持續TPE是專為那些更重視使用可持續性材料的行業而設計的，涵蓋個人護理、家用電器、可穿戴設備和消費性電子應用等領域。

本公司致力於提供高品質的可持續TPE解決方案以支持合作夥伴和客戶在可持續發展的需求和策略，從而更好地促進環境和社會影響。

凱柏膠寶透過GRS認證再次證實了其創新和可持續發展的承諾，為客戶提供更多可持續TPE的解決方案。

目前GRS認證僅適用於凱柏膠寶馬來西亞工廠生產的精選可持續TPE。

SOURCE 凱柏膠寶