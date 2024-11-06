GTI 5G-A×AI融通發展項目「智網慧城」計劃全球招募正式啟動

自5G商用以來，全球已部署約594萬個5G基站，5G用戶數達18.7億（數據來源：TDIA）。而作為5G的演進與增強版本，5G-A已全面商用，為個人、家庭、行業帶來全新價值。隨著生成式AI技術的成熟，其與5G-A的結合，則將進一步推動智能應用、多模態交互的發展。GTI於今年5月啟動的5G-A×AI融通項目，便旨在通過創新技術的融合，開拓創新應用，創造商業價值，加速移動AI產業發展。

GTI 5G-A×AI 融通發展項目發佈以來，得到廣泛支持，首批來自亞洲、美洲和歐洲的20多家運營商和合作夥伴積極參與了核心任務，並在以下三個主要任務上取得了顯著進展：

打造開放實驗室：已啟動運行四個開放實驗室，為探索「AI for Network 」 和「Network for AI 」 等領域的技術融合創新提供基礎環境、設備設施和行業應用場景等資源；



構建開放協同創新社區：今年9月，GTI與GSMA聯合發佈了首批「揭榜攻關挑戰 」 ，共同解決5G和AI融合發展過程中遇到的關鍵難題，並拓展新的合作機會；



挖掘創新應用案例：聚焦個人、工業、能源、交通和治理等數字智能化應用場景的高價值需求，提煉和總結成功的5G-A與AI融合應用案例，形成可複製和推廣的商業模式樣本，為價值創造和商業實現提供寶貴參考。

自2011年成立以來，GTI已成長為全球移動通信領域最具影響力的國際合作平台之一。截至目前，GTI已彙集了146家運營商和262家產業合作夥伴。未來，GTI將持續推動5G-A與AI在技術、商業、生態等方面的融合創新，支撐經濟社會數智化發展，為產業發展創造新的收入空間。

SOURCE GTI