均英精密推自動化終測系統GTK-SPT1 提升記憶體DRAM模組測試無人化

新聞提供者均英精密
26 8月, 2026, 08:33 CST
均英精密GTK-SPT1自動化終測系統支援DDR4、DDR5 DIMM終測與燒機驗證，平均每分鐘完成約2片測試，並可減少約97%人工操作時間。
桃園2026年8月25日 /美通社/ -- 均英精密推出GTK-SPT1自動化終測系統，提升記憶體模組DDR4、DDR5量產階段的終測效率。隨AI伺服器應用持續推升記憶體需求，模組廠在擴大產出的同時，對測試產能與生產穩定性的要求也同步提升。GTK-SPT1將過去仰賴人工逐片操作的DIMM終測流程導入自動化，最新系統進一步縮減設備占地，並優化自動化作業與測試流程，以提升整體產線效率。
提升DIMM終測產能 導入多片同步自動化
GTK-SPT1將過去仰賴人工逐片操作的DIMM終測與燒機驗證流程，轉為可同時處理多片模組的自動化測試作業。系統整合自動上下料與機械手臂雙取雙放，依序完成DIMM進料、取放至測試板、測試後回收，以及良品與不良品自動分類，降低重複性人工操作。GTK-SPT1可依不同DIMM產品型態與製程需求進行配置，支援Long DIMM、SO-DIMM，以及散熱片安裝前後的測試流程，並可串接既有測試軟體，整合為完整的自動化終測工作站。
均英精密自動化事業處副總經理李玉琳指出：「導入自動化，不只是減少人力需求，更重要的是讓既有測試產能充分發揮。」GTK-SPT1透過批量自動化作業，可減少約97%的人工操作時間，讓操作人員不需全程駐守測試站。在目前測試條件下，系統平均每分鐘可完成2片DIMM測試，並同步記錄測試資料，提升終測流程的追溯性。
記憶體自動化實績 結合系統整合與精密製造
均英精密深耕記憶體產業自動化多年，相關專案已導入多家國際記憶體大廠，代表性專案包括：
- 雙標籤自動貼標系統
- 客製化 SSD 組裝產線
除自動化系統整合外，均英亦可依設備需求導入機械手臂、PLC 電控與 AOI 檢測，並結合內部精密加工與模具開發能力，支援設備從機構設計、系統整合到量產導入。
關於均英精密
均英精密自1992年總部設立於台灣桃園，擁有自有模具廠、自動化廠與射出成形廠。工廠通過ISO 9001認證，為半導體、光學、光通訊、醫療、電子等產業提供關鍵零組件與自動化系統整合解決方案。均英不僅提供OEM/ODM服務，更憑藉深厚產業經驗，長期與跨國企業合作，協助客戶優化全球製程、提升產線良率，持續為合作夥伴實現最高的附加價值。
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SOURCE 均英精密
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