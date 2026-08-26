均英精密推自動化終測系統GTK-SPT1 提升記憶體DRAM模組測試無人化

GTK-SPT1將過去仰賴人工逐片操作的DIMM終測與燒機驗證流程，轉為可同時處理多片模組的自動化測試作業。系統整合自動上下料與機械手臂雙取雙放，依序完成DIMM進料、取放至測試板、測試後回收，以及良品與不良品自動分類，降低重複性人工操作。GTK-SPT1可依不同DIMM產品型態與製程需求進行配置，支援Long DIMM、SO-DIMM，以及散熱片安裝前後的測試流程，並可串接既有測試軟體，整合為完整的自動化終測工作站。

均英精密自動化事業處副總經理李玉琳指出：「導入自動化，不只是減少人力需求，更重要的是讓既有測試產能充分發揮。」GTK-SPT1透過批量自動化作業，可減少約97%的人工操作時間，讓操作人員不需全程駐守測試站。在目前測試條件下，系統平均每分鐘可完成2片DIMM測試，並同步記錄測試資料，提升終測流程的追溯性。

記憶體自動化實績 結合系統整合與精密製造

均英精密深耕記憶體產業自動化多年，相關專案已導入多家國際記憶體大廠，代表性專案包括：

雙標籤自動貼標系統

客製化 SSD 組裝產線

除自動化系統整合外，均英亦可依設備需求導入機械手臂、PLC 電控與 AOI 檢測，並結合內部精密加工與模具開發能力，支援設備從機構設計、系統整合到量產導入。

關於均英精密

均英精密自1992年總部設立於台灣桃園，擁有自有模具廠、自動化廠與射出成形廠。工廠通過ISO 9001認證，為半導體、光學、光通訊、醫療、電子等產業提供關鍵零組件與自動化系統整合解決方案。均英不僅提供OEM/ODM服務，更憑藉深厚產業經驗，長期與跨國企業合作，協助客戶優化全球製程、提升產線良率，持續為合作夥伴實現最高的附加價值。

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SOURCE 均英精密