Gupshup 推出 Superagent：用於大規模客戶對話的自主人工智能代理

另亦推出 Superclaw：為中小企及私隱優先機構而設的自行託管方案

三藩市和印度孟買2026年4月16日 /美通社/ -- 全球頂尖的對話式人工智能 (conversational AI) 平台 Gupshup 今天宣佈推出 Gupshup Superagent。這款自主人工智能代理可在各大訊息及語音渠道上，大規模推動客戶對話。

Superagent 超越傳統的人工智能助理，擔當客戶體驗的全棧式統籌者。 在單一個對話界面內，就能設計並推出推廣活動、統籌客戶旅程、設定訊息與語音基建、處理交易、監控表現，以及持續完善結果，幫助企業流暢地從意圖邁向收益。 它適用於多個熱門訊息渠道，包括 WhatsApp、RCS、SMS、Truecaller、Telegram、Instagram、PSTN 語音及 WhatsApp 語音，並支援世上大多數語言。 您只要道出所需，此人工智能助理便處理一切細節，引領您從指令走向利潤。

隆重呈獻 Gupshup Superagent：專為大規模客戶對話而生的自主人工智能代理。 Speed Speed

Superagent 與眾不同之處，在於其深厚的行業專業知識，而這些知識正來自 Gupshup 在通訊平台即服務 (cPaaS) 及客戶體驗 (CX) 領域的領導地位。 Superagent 承襲 Gupshup 超過 15 年來建立的強大訊息與語音基建，每月為來自 100 多個國家的 50,000 間企業處理 100 億則訊息，同時兼顧各國的地區特性及監管要求。 當中亦運用經實證的互動策略，涵蓋不同行業範疇及地域、各渠道的特定最佳實踐方式，以及豐富廣泛的表現完善指標。 藉著這種內嵌式智能情報，Superagent 不僅可以將工作流程自動化，還能自主地作出具備情境感知的決策，從而直接提升客戶體驗並實現業務成果，一般人工智能工具實在無從企及。 如此一來，企業就能從對話走向轉化。

透過幾個簡單指令，Superagent 便能設定基建、開設帳戶、建立客戶旅程、開發人工智能代理、執行推廣活動、檢視分析數據，並自動自行完善。 另外亦能理解不同情境，例如為巴西的金融科技公司、美國的電子商務公司、中東的房地產經紀或印度的銀行等客戶提供度身訂造的建議，向每間企業呈獻專屬的推廣活動和客戶旅程。 測試用戶反映，時間、精力及成本最多可降低 90%，而轉化率則提高超過 25%。

Gupshup 行政總裁 Beerud Sheth 表示：「管理客戶對話，一直以來都艱鉅無比。 Superagent 不單為人工智能驅動的客戶互動鋪好路軌，還能親自開動列車。 此舉能以自主方式吸納、服務及轉化客戶，跨越所有渠道、涵蓋每種語言，而無需等待指令下達。 我們相信這將革新客戶互動方式，並非常期待能將之交到客戶手中。」

Gupshup 亦同步推出 Superclaw，這個運行於裝置上的自行託管 Superagent 版本建基於 OpenClaw 平台，具備更強的安全保障，記憶體及令牌效率方面亦有更大優勢。 Superclaw 在本地電腦上運作，所有使用數據及客戶數據均保持私密並留存在裝置內，並可連接到用戶自己帳戶中的個人或商業訊息渠道。 它專為中小企而設，讓其無需外部基建成本即可運行強大的人工智能營銷代理；同時亦服務於受監管行業中、數據主權絲毫不容妥協的大型企業。

除了在網頁上使用，用戶也可透過 WhatsApp、語音或 RCS 啟動 Superagent，或將其嵌入 Claude、ChatGPT、Gemini 等現有的人工智能工具中。 Superagent 今日已推出測試版。

關於 Gupshup

Gupshup 是全球頂尖的對話式人工智能平台，協助企業在超過 30 個訊息渠道上建立並部署由人工智能驅動的客戶互動。 Gupshup 深受逾 100 個國家中超過 50,000 間企業信賴，並在全球擁有 3,000 多個合作夥伴網絡，每年處理的訊息數以百億條計。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 gupshup.ai 。

SOURCE Gupshup Technologies