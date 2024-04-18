中集車輛H股回購要約獲股東大會表決通過 首個接納截止日为2024年5月2日

香港2024年4月18日 /美通社/ -- 中集車輛（集團）股份有限公司（簡稱「中集車輛」或「本公司」，股份代號：1839.HK/301039.SZ）發佈公告，董事會欣然宣佈，H股回購要約及自願退市的決議案於臨時股東大會上獲得由親身或通過受委托代表投票的股東所持全部股份附帶票數的99.906185% 批准，於H股類別股東大會上獲得由亲身或通過受委托代表投票的H股股東所持全部H股附帶票數的98.722609%批准及親身或通過受委托代表投票的獨立H股股東所持全部H股附帶票數的98.722609%批准（且投票反對這一決議案的票數不超過獨立H股股東所持全部H股附帶的10% 票數），以及於A股類別股東大會上由親身或通過受委托代表投票的A股股東所持全部A股附帶票數的99.997506%批准，上述決議案獲得正式通過。

本公司H股回購要約仍須待於2024年5月2日（星期四）（即首個截止日期）下午四時正前接獲（且於獲准許的情況下並無撤回）H股回購要約的最低有效接納（至少為獨立H股股東所持H股的90%）後，方可作實。同時，本公司將於5月2日下午七時正前刊發公告，說明H股回購要約是否已延期、失效或成為或宣佈為無條件。

假設中集車輛H股回購要約於2024年5月2日（星期四）或之前在所有方面成為無條件，H股於香港聯交所買賣的最後日期為2024年5月24日（星期五）；H股自願退市將於2024年6月3日（星期一）下午四時正起生效。

如獨立H股股東未接納H股回購要約，而H股回購要約其後在所有方面成為無條件且H股自香港聯交所退市，則將導致獨立H股股東持有非上市H股及H股流通性可能會受到嚴重削弱。此外，H股回購要約完成後，本公司將不再受上市規則的規定規限，亦未必繼續受收購守則及股份回購守則規限，獨立H股股東對本公司若干信息的權利將有所減少。

此前，中集車輛以每股H股7.5港元作出有條件現金要約，回購全部H股（中集集團及其一致行動人士所持有者除外），並建議H股自香港聯合交易所有限公司自願退市。同時，本公司有意維持A股於深圳證券交易所的上市地位，因此將不會就A股作出回購要約。

本公司董事會認為，本公司H股的交易量較低且流動性有限，導致本公司難以在香港聯交所有效地進行融資。此外，本公司H股回購要約如落實，將可能為接納的H股股東帶來一次性投資收益。再者，本公司H股自願退市如落實，將可為本公司節省與H股上市監管合規相關的成本及費用。

關於中集車輛（集團）股份有限公司

中集車輛（集團）股份有限公司（股票代碼：301039.SZ/1839.HK），是全球領先的「A+H」半掛車與專用車高端製造企業，中國道路運輸裝備高質量發展的先行者，中國新能源專用車領域的探索創新者。根據「Global Trailer」發佈的「2023年全球半掛車OEM排名榜單」，本公司為全球排名第一的半掛車生產製造商，連續十一年位居榜首。

公司各業務或集團持續升級迭代，構建了「星鏈燈塔先鋒集團」、「北美業務」、「歐洲業務」、「強冠業務集團」及「渣土車及重型載貨車業務」，在全球四大主要市場開展半掛車與專用車上裝的生產與銷售，業務覆蓋40多個國家和地區，在國內外擁有21家「燈塔」工廠。

SOURCE 中集车辆