中集車輛H股回購要約已截止 公司H股将于6月3日下午四時起退市

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中集车辆

30 5月, 2024, 22:08 CST

香港2024年5月30日 /美通社/ -- 全球半掛車及專用車高端製造龍頭中集車輛（集團）股份有限公司（簡稱「中集車輛」、「公司」或「本公司」，股份代號：01839.HK/301039.SZ）發佈公告，其H股回購要約已於2024年5月30日（星期四）下午四時正（香港時間）截止。公司並無進一步延長H股回購要約。

於2024年5月30日（星期四）下午四時正（香港時間），即接納H股回購要約的最後日期及時間，已就143,475,580股H股（佔本公司全部已發行H股的約25.443%及全部已發行股本的約7.111%）接獲H股回購要約的有效接納，包括獨立H股股東持有的142,035,080股H股（佔本公司獨立H股股東持有的全部H股的約97.760%、全部已發行H股的約25.187%及全部已發行股本的約7.040%）。

香港聯交所已根據上市規則第6.15條批准H股於香港聯交所退市。H股於香港聯交所退市將自2024年6月3日（星期一）下午四時正起生效。與此同時，公司仍然繼續保持在深交所創業板A股上市公司的資格。

– 完 –

關於中集車輛（集團）股份有限公司

中集車輛（集團）股份有限公司（股票代碼：301039.SZ/01839.HK），是全球領先的「A+H」半掛車與專用車高端製造企業，中國道路運輸裝備高質量發展的先行者，中國新能源專用車領域的探索創新者。根據《Global Trailer》發佈的《2023年全球半掛車OEM排名榜單》，本公司為全球排名第一的半掛車生產製造商，連續十一年位居榜首。

公司各業務或集團持續升級迭代，構建了「星鏈燈塔先鋒集團」、「北美業務」、「歐洲業務」、「強冠業務集團」及「渣土車及重型載貨車業務」，在全球四大主要市場開展半掛車與專用車上裝的生產與銷售，業務覆蓋40多個國家和地區，在國內外擁有21家「燈塔」工廠。

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