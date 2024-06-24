Habanos World Days 首屆親臨現場版， 慶祝 Trinidad 品牌 55 周年的盛大晚宴，氣氛達到高潮

新聞提供者

Habanos, S.A.

24 6月, 2024, 09:43 CST

  • 晚上，此品牌的主要新產品亮相：  Trinidad Cabildos  Edición Limitada Premier
  • 拍賣 5 件獨家雪茄盒，共籌得 €5,150,000  歐元

哈瓦那2024年6月24日 /美通社/ -- Habanos World Days 首屆親臨現場版活動以一場歷史性的盛大晚宴完滿結束，來自世界各地的 400 名嘉賓出席了晚宴。此活動在倫敦標誌性的 Victoria & Albert Museum 舉行，在這獨特的場所，雪茄愛好者可以趁享負盛名的 Trinidad 品牌慶祝 55 周年之際，向其豐富多元的傳統和卓爾不凡的品質表示敬意。

晚上在 John Madejski Garden 開始，這是一個理想的環境，客人在進入 Raphael Court 之前享用香檳、雞尾酒和 Trinidad Vigia 雪茄。在由畫家拉斐爾 (Raphael ) 繪制的七幅大型掛毯設計圖的環繞下，賓客享用了一頓精美的晚餐。這些設計被認為是文藝復興時期最偉大的寶藏之一，在此背景下，賓客獲得了難忘的體驗。

Trinidad Cabildos Edición Limitada Premier
Trinidad Cabildos Edición Limitada Premier

Habanos, S.A.公司秉承創新和傳統的核心理念，舉行了全球新品發布會，震撼全場：

  • Trinidad Cabildos Edición Limitada 2024，這是一款獨一無二的、環徑 46、長度 162 毫米的 Vitola 雪茄，向 Villa of Santisima Trinidad（1988 年被聯合國教科文組織列為世界遺產）致敬，並紀念古巴殖民時期建立的首批市議會之一。其中 12 支雪茄還配有額外的 Edición Limitada-Limited Edition 環標和採用 NFC 技術的紀念煙腳環標，全部按照最高質量標準專門設計。這 12 支 Habanos 雪茄已經陳化至少兩年，「採用長茄心，純手工捲製」。有幸參加晚宴的與會者第一次品嘗到了這些 Habanos 雪茄，以獨特的微妙差別，贏得了最挑剔的愛好者的青睞。

    口味：
  • 抽吸：順暢而強烈。
  • 點燃：完美。
  • 煙灰：灰色、一致且緊湊。
  • 強度：中等。
  • 品味體驗：令人愉悅，帶有強烈而均衡的口味。
  • 配搭：與古巴朗姆酒或威士忌等高級烈酒一起享用的理想雪茄。

    味道和香氣很複雜。從一開始就出現了堅果、香草、草本和木香的香調，逐漸演變成煙熏、濃烈的烘烤和焦香。
  • Trinidad Cabildos Edición Limitada Premier （環徑 46 x 長度 162 毫米）是為英國獨家限量生產的產品，僅有 10,000 個編號盒。每盒裝有 5 支陳化至少兩年的 Habanos 雪茄，「採用長茄心，純手工捲製」。除了具備 NFC 技術的紀念環標，所有雪茄都貼有一枚特別的 Edición Limitada - Limited Edition 頂級環標。

Habanos S.A. 聯席總裁 Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera 說：「很榮幸能在我們公司其中一個最具創新性和國際性的活動──Habanos World Days──的框架內，與來自世界各地的愛好者一起慶祝 Trinidad 的卓越和傳統。」他補充：「我們不僅為品牌的傳統乾杯，也為充滿卓越和創新的美好未來乾杯。這些全球新品發布會是向我們的擁躉表達謝意的一種方式，擁躉的忠誠，促使我們繼續為他們獻上最好的產品。」

Habanos World Days 首屆親臨現場版的壓軸戲是「雪茄盒拍賣會」，這些獨一無二的作品是為了向 Trinidad 品牌致敬。在這次拍賣會上，共拍賣了 5 個獨家雪茄盒，其中包括出自 Charaf Tajer & S.T. 之手的 Trinidad 55 周年 Fundadores Vintage 10 雪茄盒。Dupont（第 0001 號）值得被特別提及。這是一個編號為 1,000 個的雪茄盒系列，首批 55 個雪茄盒是在時尚品牌 Casablanca 的創始人兼著名設計師 Charaf Tajer 的藝術指導下所製作，他也出席了是次活動。所得款項將捐贈給古巴公共衛生系統。

在所有拍賣品中，總共籌集了 €5,150,000  歐元，當中 Fundadores Vintage 10 by S.T. Dupont 雪茄盒的售價最高：€2,500,000 歐元。

要下載是次活動的高清圖片，請點擊這裡

Habanos, S.A.簡介 

Habanos, S.A. 是優質雪茄商業化的全球領導者，業務遍及古巴及世界各地。為此，它在五大洲及超過 130 個地區建立了獨家的分銷網絡。有關更多資訊，請瀏覽 www.habanos.com

Habanos, S.A. 正在經營 27 個「純手工製造」的優質品牌，包括 Cohiba、Montecristo、Romeo y Julieta、Partagas、Hoyo de Monterrey、H. Upmann，還有 Trinidad其中包括受 Habanos Protected Appellations of Origin (P.A.O.) 保護的產品。

Habanos 堅持「純手工製造」迄今已有 500 多年，從那時起，Habanos 就成為全世界的參考標準。

SOURCE Habanos, S.A.

來自同一來源

第 24 屆哈瓦那雪茄節：HABANOS, S.A. 舉辦了第 24 屆哈瓦那雪茄節的閉幕式，以此致敬特立尼達創建 55 週年

第 24 屆哈瓦那雪茄節：HABANOS, S.A. 舉辦了第 24 屆哈瓦那雪茄節的閉幕式，以此致敬特立尼達創建 55 週年

第 24 屆哈瓦那雪茄節以一場盛大的晚會收官，這場重要的晚會在哈瓦那 Pabexpo 會議中心舉行，匯聚了約 1,200 名賓客，共同慶祝特立尼達品牌創建 55 週年。這一活動標誌著「特立尼達之年」的開始，為全球最備受讚譽的優質煙草品牌愛好者和發燒友舉辦了一次特別的聚會。...

HABANOS, S.A. 2023 年錄得 7.21 億美元營業額

全球領先的優質雪茄銷售商 Corporación Habanos, S.A 於第 24 屆哈瓦那雪茄節的記者會上公布了其 2023 年度的財務業績。該公司去年的總收益為 7.21 億美元，較前年增加 31%。27 個優質品牌完全由手工製作，並受原產地名稱保護 (P.A.O.)...

探索

Image1

煙草

Image1

娛樂

Image1

零售業