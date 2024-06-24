Habanos World Days 首屆親臨現場版， 慶祝 Trinidad 品牌 55 周年的盛大晚宴，氣氛達到高潮

Habanos, S.A.公司秉承創新和傳統的核心理念，舉行了全球新品發布會，震撼全場：

Trinidad Cabildos Edición Limitada 2024，這是一款獨一無二的、環徑 46、長度 162 毫米的 Vitola 雪茄，向 Villa of Santisima Trinidad（1988 年被聯合國教科文組織列為世界遺產）致敬，並紀念古巴殖民時期建立的首批市議會之一。其中 12 支雪茄還配有額外的 Edición Limitada-Limited Edition 環標和採用 NFC 技術的紀念煙腳環標，全部按照最高質量標準專門設計。這 12 支 Habanos 雪茄已經陳化至少兩年，「採用長茄心，純手工捲製」。有幸參加晚宴的與會者第一次品嘗到了這些 Habanos 雪茄，以獨特的微妙差別，贏得了最挑剔的愛好者的青睞。



口味：

抽吸：順暢而強烈。

點燃：完美。

煙灰：灰色、一致且緊湊。

強度：中等。

品味體驗：令人愉悅，帶有強烈而均衡的口味。

配搭：與古巴朗姆酒或威士忌等高級烈酒一起享用的理想雪茄。



味道和香氣很複雜。從一開始就出現了堅果、香草、草本和木香的香調，逐漸演變成煙熏、濃烈的烘烤和焦香。

Trinidad Cabildos Edición Limitada Premier （環徑 46 x 長度 162 毫米）是為英國獨家限量生產的產品，僅有 10,000 個編號盒。每盒裝有 5 支陳化至少兩年的 Habanos 雪茄，「採用長茄心，純手工捲製」。除了具備 NFC 技術的紀念環標，所有雪茄都貼有一枚特別的 Edición Limitada - Limited Edition 頂級環標。

Habanos S.A. 聯席總裁 Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera 說：「很榮幸能在我們公司其中一個最具創新性和國際性的活動──Habanos World Days──的框架內，與來自世界各地的愛好者一起慶祝 Trinidad 的卓越和傳統。」他補充：「我們不僅為品牌的傳統乾杯，也為充滿卓越和創新的美好未來乾杯。這些全球新品發布會是向我們的擁躉表達謝意的一種方式，擁躉的忠誠，促使我們繼續為他們獻上最好的產品。」

Habanos World Days 首屆親臨現場版的壓軸戲是「雪茄盒拍賣會」，這些獨一無二的作品是為了向 Trinidad 品牌致敬。在這次拍賣會上，共拍賣了 5 個獨家雪茄盒，其中包括出自 Charaf Tajer & S.T. 之手的 Trinidad 55 周年 Fundadores Vintage 10 雪茄盒。Dupont（第 0001 號）值得被特別提及。這是一個編號為 1,000 個的雪茄盒系列，首批 55 個雪茄盒是在時尚品牌 Casablanca 的創始人兼著名設計師 Charaf Tajer 的藝術指導下所製作，他也出席了是次活動。所得款項將捐贈給古巴公共衛生系統。

在所有拍賣品中，總共籌集了 €5,150,000 歐元，當中 Fundadores Vintage 10 by S.T. Dupont 雪茄盒的售價最高：€2,500,000 歐元。

要下載是次活動的高清圖片，請點擊這裡。

Habanos, S.A. 簡介

Habanos, S.A. 是優質雪茄商業化的全球領導者，業務遍及古巴及世界各地。為此，它在五大洲及超過 130 個地區建立了獨家的分銷網絡。有關更多資訊，請瀏覽 www.habanos.com

Habanos, S.A. 正在經營 27 個「純手工製造」的優質品牌，包括 Cohiba、Montecristo、Romeo y Julieta、Partagas、Hoyo de Monterrey、H. Upmann，還有 Trinidad，其中包括受 Habanos Protected Appellations of Origin (P.A.O.) 保護的產品。

Habanos 堅持「純手工製造」迄今已有 500 多年，從那時起，Habanos 就成為全世界的參考標準。

SOURCE Habanos, S.A.