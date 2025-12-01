大遷徙智慧：客藥(Hakka Medicine) -- 客家人獨特的「醫藥史詩」

香港2025年12月1日 /美通社/ -- 11月23日至25日，第七屆世界客商大會在廣東梅州舉行。大會以「聚全球客商 助高質量發展」為主題，秉持「開放、創新、合作、共贏」的理念，共同探討客家文化和產業發展新機遇。在這場全球客商矚目的盛會上，廣東嘉應製藥股份有限公司攜「雙料喉風散」、「固精參茸丸」、「龍腦膏」等明星產品精彩亮相，向世界展示了客家醫藥的獨特魅力。

位於中國南部的嶺南地區，存在一種蘊含中原藥香的文化密碼——客家中藥，正為全球客家人所默默守護。客家中藥的發展史，實為一部客家人的遷徙史、一部融合史以及一部南北交流史。它將中原醫理與南方草木、少數民族經驗及海外需求相融合，織就了「南北融合、防治結合、理驗兼備」的獨特體系。

歷經中國五次大遷徙的客家先民，在嶺南地區將古老的中原中醫理論與南方草木靈氣相結合，孕育出獨具特色的客家中藥——客藥(Hakka Medicine)。如今，以「喉科聖藥」雙料喉風散的百年傳承為代表的客藥，不僅是治病良方，更從華夏九州大地延伸至海外藥店，成為全球客家人文化根脈的重要紐帶。

客藥起源：遷徙孕育「南北合璧」的醫藥智慧

公元311年，古代中國西晉發生「永嘉之亂」，中原大地戰火紛飛，士族百姓被迫向南遷徙，史稱「衣冠南渡」。此為客家人首次大規模遷徙，亦為中原醫藥文化南下之開端。客家先民攜《黃帝內經》《神農本草經》等經典醫籍踏上征途，與南方草木及醫術相融合。

唐末年間，安史之亂與黃巢起義引發第二次遷徙潮，客家人湧入華夏閩粵贛山區。面對濕熱氣候與瘴癘之氣，其不再固守中原傳統藥材，轉而深入山林，將南方草藥與中醫理論相結合。

宋末元初金兵南下，第三次遷徙使客家人扎根粵東與粵北。為適應南方環境，其將中藥融入日常生活，由枸杞葉、豬肝、瘦肉等組成的「三及第」湯既作為日常菜餚，又具清熱祛濕之功效；艾草藥浴則成為預防感冒的傳統習俗。此種「藥食同源」之智慧，使中藥真正融入客家人日常。

明末清初「湖廣填四川」的第四次遷徙中，客家人攜藥材種子與種植技術入川，於湖南東部山區羅霄山脈開墾藥田，種植苧麻、藍靛等藥用作物，此乃其立足當地之「敲門磚」。

清末太平天國運動後，第五次遷徙使客家人南下南洋，將中醫藥傳播至東南亞。1799年，美國報紙刊登的中藥廣告中已現客家醫藥蹤跡；如今，東南亞中藥店內常見「客家方」之身影，正是此段遷徙史之見證。

五次遷徙如同五條絲線，將中原醫理與南方草木、少數民族經驗及海外需求串聯，織就客家中醫藥「南北融合、防治結合、理驗兼備」的獨特體系。據普查，僅梅州境內便有中草藥1800余種，其中282種屬全國重點品種，占比超六成，此乃客家人千年探索之草木情緣體現。

客家鄉情：全球傳承自客家藥香中尋「根」

在馬來西亞，6000余家中藥店中，許多由客家人經營；美國客家社團舉辦健康講座，內容仍圍繞「布驚浴」與「三及第湯」的原理。全球客家崇正會聯合總會相關負責人表示，現今分佈於80多個國家和地區的客家人，正以多種方式守護此醫藥遺產。

馬來西亞為客家中醫藥海外傳承之重鎮。當地嘉應屬會聯合會與嘉應製藥深化合作，將雙料喉風散等產品引入藥店。2025年4月，該會商貿團專程赴梅州考察，擬擴大合作，使更多「客家藥」進入東南亞家庭。馬來西亞檳城洲廟會上，李氏宗祠的中藥辨識活動常吸引大批華人，孩童通過辨認牡荊葉、艾草，體悟祖輩的生活智慧。

在美國，2013年成立的海外客家文化交流協會，常以「中醫藥與健康」為主題組織活動。2023年初，芝加哥客家聯誼會會長吳灝聯合廣東省梅州市蕉嶺縣中醫醫院，為當地鄉親提供新冠防治之中醫藥服務，傳統藥方於異國發揮實用價值。

在東南亞，泰國800余家中藥店內，客家驗方為暢銷品；越南中西醫結合診療中，180種進口中成藥內不乏客家配方。此藥香成為海外客家人與廣東梅州祖籍地間無形紐帶。

藥香密碼：傳統與現代的「雙向奔赴」

當前的客家中醫藥，正經歷著傳統與現代的碰撞融合。嘉應製藥作為「客藥第一股」，通過調整營銷策略、加大研發投入，使古老藥方適應現代需求；海外客家社團則借助短視頻、健康講座，以年輕人喜聞樂見的方式傳播「藥食同源」理念。

「它不僅是治病的藥，更是文化的根。」馬來西亞客家商人陳先生的話語表達了眾多人的心聲。從西晉遷徙途中的藥囊，到當前客家藥品包裝的更新；從山林間的草藥採集，到現代化車間的規範生產，客家中醫藥歷經千年，始終是客家人認識自然、安頓生活、聯結文化的智慧結晶。

這縷穿越時空的客家藥香，正伴隨全球化的浪潮，在更多人心中播下「客家根」的種子。

