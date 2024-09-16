Halal Route應用程序帶您在泰國安心玩轉清真之旅

Halal Route應用開發團隊的科學服務官Erfun Weahama先生表示：「Halal Route是一款旅游聚合應用程序，收集了有關清真餐廳、清真寺、祈禱場所、祈禱時間和祈禱方向（朝向麥加）、旅游景點、穆斯林村莊或社區、酒店、住宿場所等方面的可搜索信息。該應用與Google地圖相連，可提供精確導航。它還支持泰語、英語和阿拉伯語三種語言，讓穆斯林游客可以更舒適、更安心地享受住宿旅行體驗。」

清真科學中心助理主任Anat Denyingyot博士強調，這款Halal Route應用提供泰國當前最可靠、最全面的清真旅游信息。Anat博士說道：「所有餐廳和場所都經過實地考察，並根據權威機構或組織規定的標准，例如宗教組織或清真食品相關實體的認證，以及保證和負責清真條件的管理系統（HAL-Q系統）進行審核。」

目前，該應用的數據庫中有1,100多家餐廳，並且還在不斷加入新的場所和服務，覆蓋泰國從北到南受游客歡迎的40多個府。

清真科學中心主任Winai Dahlan博士/副教授總結道：「Halal Route不僅是一個導航工具，更是一個連接世界各地有機會來泰國旅游的穆斯林社區的平台。」

Halal Route可在iOS和Android設備上免費下載。

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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center