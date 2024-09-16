Halal Route應用程序帶您在泰國安心玩轉清真之旅

16 9月, 2024, 18:06 CST
曼谷2024年9月16日 /美通社/ -- 朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)的清真科學中心(The Halal Science Center)開發了一款名為Halal Route（清真旅游路線）的應用程序。該應用列出了泰國符合伊斯蘭旅游原則的餐廳、住宿場所、清真寺、祈禱路線和旅游景點。Halal Route旨在幫助穆斯林游客在泰國享受安心旅游體驗，並支持旅游業經營者的發展，吸引更多穆斯林游客。
泰國國家旅游局(TAT)預測，2024年全球伊斯蘭游客將達到約1.68億人。據萬事達國際組織(Mastercard)和穆斯林旅游咨詢公司Crescent Rating聯合發布的2024年全球穆斯林旅游指數(GMTI 2024)顯示，在最受穆斯林游客歡迎的目的地中，泰國排名第32位。然而，穆斯林游客在泰國遇到的主要問題是如何找到獲得清真認證的餐廳、酒店、住宿場所或旅游景點，以及符合伊斯蘭方式的服務區（如祈禱室）。
Halal Route應用開發團隊的科學服務官Erfun Weahama先生表示：「Halal Route是一款旅游聚合應用程序，收集了有關清真餐廳、清真寺、祈禱場所、祈禱時間和祈禱方向（朝向麥加）、旅游景點、穆斯林村莊或社區、酒店、住宿場所等方面的可搜索信息。該應用與Google地圖相連，可提供精確導航。它還支持泰語、英語和阿拉伯語三種語言，讓穆斯林游客可以更舒適、更安心地享受住宿旅行體驗。」
清真科學中心助理主任Anat Denyingyot博士強調，這款Halal Route應用提供泰國當前最可靠、最全面的清真旅游信息。Anat博士說道：「所有餐廳和場所都經過實地考察，並根據權威機構或組織規定的標准，例如宗教組織或清真食品相關實體的認證，以及保證和負責清真條件的管理系統（HAL-Q系統）進行審核。」
目前，該應用的數據庫中有1,100多家餐廳，並且還在不斷加入新的場所和服務，覆蓋泰國從北到南受游客歡迎的40多個府。
清真科學中心主任Winai Dahlan博士/副教授總結道：「Halal Route不僅是一個導航工具，更是一個連接世界各地有機會來泰國旅游的穆斯林社區的平台。」
Halal Route可在iOS和Android設備上免費下載。
閱讀全文：https://www.chula.ac.th/en/highlight/185916/
媒體聯系方式：
朱拉隆功大學傳播中心
SOURCE Chulalongkorn University Communication Center
分享這篇文章