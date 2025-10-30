Hamilton Lane 拓展其台灣業務版圖，推出常青私募市場基金

台北 2025年10月30日 /美通社/ -- 市場領先私募投資公司 Hamilton Lane（漢領資本）（納斯達克：HLNE）今日宣佈進軍台灣市場，計劃推出常青投資工具。這項進軍私人財富領域的戰略布局，奠基於 漢領資本 在臺服務機構投資者逾十五年的深厚經驗。

常青基金旨在透過單一配置提供私募市場投資渠道，具備每月或每季的有限流動性、低投資門檻及即時配置優勢。本基金面向全球合格投資者，包括台灣地區的高資產客戶。

台資銀行歷來透過其遍佈亞洲的海外分行，持續支持 漢領資本 的常青產品。爲了進一步深化合作夥伴關係，公司將携手台灣領先的財富管理銀行，提供廣泛的私募市場投資策略，包括債權、基礎建設、次級市場、共同投資、創投及聚焦亞洲的私募股權投資項目。

作為戰略發展中的一環，漢領資本擬響應亞洲資產管理中心及財富管理2.0政策，推出多元且具特色的金融產品，以提供投資者部署私募市場的優異渠道，與台灣金融生態系一同茁壯。

漢領資本大中華區負責人 周敏（Shannon） 表示：「我們很高興能深化在台灣市場的布局，並向市場推出我們的核心旗艦解決方案。此次基金的推出，印證了我們對拓展台灣投資者渠道的承諾，旨在為高資產客戶提供我們認為極具吸引力的投資機會。」

截至 2025 年 8 月 31 日，Hamilton Lane 全球常青平台管理資產規模達 138 億美元。

Hamilton Lane 簡介

漢密爾頓巷（納斯達克: HLNE）是全球最大的私人市場投資公司之一，為全球機構和個人財富投資者提供創新解決方案。公司專注私募市場投資超過三十載，目前擁有約 750 名專業人士，於北美、歐洲、亞太及中東地區均設有辦事處。截至 2025 年 6 月 30 日，Hamilton Lane 管理的資產規模約達 9,860 億美元，當中包括近 1,410 億美元的信託資產及逾 8,450 億美元的非信託資產。Hamilton Lane 專注於構建靈活的投資計劃，讓客戶可以接達全方位的私人市場策略，部門和地理地區。有關詳細資訊，請瀏覽我們的網站或在 LinkedIn 上關注我們。

SOURCE Hamilton Lane